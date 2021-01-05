شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جاك دورسى" مؤسس تويتر ينتقد قوانين العملات المشفرة الأمريكية ويصفها بـ"غير المنطقية'' والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جاك دورسي، مؤسس موقع تويتر، أنه يكافح ضد محاولة الحكومة الأمريكية الأخيرة لتنظيم العملة المشفرة، وفي خطاب مفتوح مؤلف من 4600 كلمة، انتقد دورسي اللائحة الجديدة المقترحة من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، حيث سيتطلب القانون الجديد المقترح من الشركات جمع أسماء وعناوين الأشخاص إذا أجروا معاملات عملة مشفرة تزيد عن 3000 دولار، والفكرة هي أن هذا سيساعد تطبيق القانون في تعقب أي معاملات غير مشروعة يتم إجراؤها.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فقال دورسي ، الذي كتب بصفته الرئيس التنفيذي في شركة المدفوعات سكوير، إن القواعد المقترحة ستجعل إنفاذ القانون أكثر صعوبة وستؤدي أيضًا إلى انتهاكات الخصوصية، وكتب دورسي: "في حالة تنفيذ الاقتراح كما هو مكتوب، سيُطلب من Square جمع بيانات غير موثوقة حول الأشخاص الذين لم يختاروا في خدمتنا ، أو اشتركوا كعملاء لنا".

وقال دورسي أيضًا إن اللائحة تستهدف العملات المشفرة بشكل غير عادل مقارنة بطرق الدفع التقليدية، وكتب دورسي: "التناقض بين التعامل مع النقد والعملات المشفرة بموجب اقتراح FinCEN سوف يمنع تبني العملة المشفرة ويغزو خصوصية الأفراد".

كما أعطى مثالاً على الكيفية التي يعتقد بها أن العملة المشفرة ستستهدف بشكل غير عادل :"إذا قدمت والدة أحد عملاء Square مبلغ 4000 دولار أمريكي لابنتها نقدًا، وقامت الابنة بإيداع هذه الأموال في أحد البنوك، فلن يكون البنك ملزمًا بجمع معلومات عن والدة العميل، وبموجب الاقتراح ، إذا تم إكمال نفس المعاملة بعملة رقمية، سيتعين على البنك تجاوز علاقته بالعميل والتطفل على معلومات الأم الخاصة حتى تتمكن الابنة من إيداع هديتها والوصول إليها بحرية "، بحسب دورسي.

وجادل دورسي بأن اللائحة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إعاقة، بدلاً من المساعدة ، تطبيق القانون لأن المستخدمين سيتحولون ببساطة إلى قنوات خارجية وربما غير منظمة للهروب منها، وكتب: "في حين أنه سيكون من غير المنطقي أن تفرض FinCEN لوائح من شأنها أن تؤدي إلى رؤية أقل للأنشطة التي تسعى إلى مراقبتها ، فهذا هو بالضبط ما سيفعله الاقتراح".

وأنهى دورسي الخطاب بالطلب من FinCEN تمديد فترة التعليق ، مما يسمح لمزيد من خبراء الصناعة بالتعبير عن آرائهم، وختم بالقول: "كما هو مكتوب، لن تؤدي هذه اللوائح إلا إلى تقويض الأهداف المعلنة للاقتراح".

واشترت Square ما يصل إلى 50 مليون دولار من Bitcoin في أكتوبر من العام الماضي، وارتفعت قيمة العملة المشفرة الشهيرة بنسبة 305٪ في عام 2020 ووصلت إلى مستوى قياسي عند 34792.47 دولارًا يوم الأحد ، على الرغم من انخفاضها بنسبة 17٪ يوم الاثنين - وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس.