شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Shagang Group تخطط لبيع مركز البيانات فى لندن بقيمة 8 مليارات جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكشف المالكون الصينيون لشركة Global Switch Holdings Ltd الخيارات بما في ذلك البيع الذي يمكن أن يقدر قيمة مشغل مركز البيانات في لندن بـ 8 مليارات جنيه إسترليني (10.9 مليار دولار) أو أكثر، وفقًا لما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.

وقال المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن شركة Global Switch ، التي تسيطر عليها شركة Jiangsu Shagang Group Co لصناعة الصلب الصينية وتدعمها شركة Avic Trust Co، تعمل مع المستشارين للحصول على اهتمام المشترين المحتملين.

ويأتى البيع المحتمل لـ Global Switch بعد طرح عام أولي تم إجهاضه في هونج كونج في عام 2019، في أغسطس من ذلك العام، واشترت Shagang حصة أخرى بنسبة 24% في صفقة بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني من الأخوين الملياردير البريطانيين David و Simon Reuben، الذين بدأوا فى التراجع خفض ملكيتهم في عام 2016. ثم أصبح Shagang أكبر مساهم.