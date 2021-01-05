تكنولوجيا: تأجيل إطلاق Honor V40 مجددًا رغم بدء تسجيل طلبات الحجز المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شركة Honor لإطلاق Honor V40 في منتصف شهر ديسمبر، إلا أن تغيير ملكية العلامة التجارية أدى إلى تأجيل الإطلاق إلى شهر يناير. والآن، يبدو أن هناك تأجيل آخر رغم بدء التسجيل لطلبات الحجز المسبق.

بعد فترة وجيزة من الإعلان عن بيع علامة Honor التجارية، كتب الرئيس التنفيذي لشركة Honor رسالة رداً على تساؤلات الجماهير أكد من خلالها على إطلاق وشيك لإصدار جديد.

ولقد أشار المدير التنفيذي إلى الحماس الذي يشعر به للقاء الجماهير والتحدث معهم حول مستقبل شركة Honor. إلا أن بعض المطلعين على خطط الشركة كشفوا عن قرار تأجيل الاجتماع السنوي لجمهور Honor من 13 إلى 18، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن V40 خلال هذا الحدث. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي للتأجيل.

وبصرف النظر عن التأجيل، فإن شركة Honor قد بدأت في تلقي طلبات الحجز المسبق لهواتف المجموعة: Honor V40 و V40 Pro و V40 Pro+.

يذكر أن Honor V40 ينطلق برقاقة معالج Dimensity 1000+ (بدلاً من Kirin 9000)، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هرتز. وقد تم اعتماد الهاتف بدعم الشحن السريع بقدرة 66W.

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