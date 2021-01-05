تكنولوجيا: سلسلة OnePlus Nord N المتوسطة تنطلق لسوق الولايات المتحدة في 15 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق سلسلة هواتفها المتوسطة OnePlus Nord N في سوق الولايات المتحدة وكندا في 15 من يناير.

تتوسع شركة وان بلس بإصدارتها المتوسطة من هواتف OnePlus Nord N في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة، فبعد أن قدمت في السوق الأوروبي منذ بضعة أشهر، تنطلق في 15 من يناير لأسواق الولايات المتحدة وكندا.

قدمت شركة وان بلس كلاً من هواتف Nord N10 و N100 بمجموعة مميزة من المواصفات مع مستوى تسعير جيد، حيث جاء هاتف N10 5G بشكل خاص بمستوى تسعير منخفض بين هواتف 5G المتوفرة في الأسواق، ولقد أكد Pete Lau مؤسس شركة وان بلس على أنه أفضل إصدارات 5G في الأسواق الآن.

كما جاء هاتف OnePlus Nord N100 برقاقة معالج Snapdragon 460، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

أيضاً قدمت OnePlus هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما تميز بحجم شاشة 6.52 إنش، وجودة عرض HD بلس، إلى جانب مكبرات صوتية ستريو، أيضاً تميز الهاتف بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر bokeh، وأخر macro،وانطلق بسعر 180 دولار.

من جانب أخر تميز هاتف OnePlus Nord N10 5G برقاقة معالج Snapdragon 690، وهو أحد هواتف 5G منخفضة التكلفة، كما يضم سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز هاتف OnePlus Nord N10 5G بحجم شاشة 6.48 إنش وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، وبطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع Warp Charge 30T.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة، مع مستشعر monochrome وأخر macro، كما يضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وانطلق بسعر يبدأ من 300 دولار.

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