شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستحوذ على تطبيق Breaker للبث المباشر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي، أعلنت منصة تويتر أنها تختبر ميزة Spaces، والتي تعمل كغرف محادثة صوتية داخل موقع الشبكة الاجتماعية، والآن استحوذت الشركة على الفريق الذي يقف وراء تطبيق Breaker ، وهو تطبيق بودكاست يركز على المجتمع والعناصر الاجتماعية منذ أن بدأ في عام 2016.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال مطورو التطبيق ان تويتير استحوذت عليهم وستغلق تطبيقه وموقعه الإلكتروني الأسبوع المقبل، وقال Breaker في مدونته إنه يمكن للناس الآن نقل اشتراكاتهم إلى تطبيقات الاستماع إلى البودكاست الأخرى مثل تلك التي تقدمها Apple Inc و Spotify".

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، فيما قال الرئيس التنفيذي إريك بيرلي، "هنا في Breaker ، نحن متحمسون حقًا للتواصل الصوتي ونحن مصدر إلهامنا للطرق التي يسهل بها تويتر المحادثات العامة للأشخاص في جميع أنحاء العالم" ، مضيفًا أن فريق Breaker ينضم إلى تويتر.

فيما قال مايكل مونتانو، رئيس الهندسة في تويتر: " سيساع هذا الاستحواذ في تحسين صحة المحادثة العامة على خدمتنا".

وفي منشور مدونة للإعلان عن الصفقة، أعلن فريق Breaker أيضًا أن تطبيق البودكاست الخاص به سيتم إيقافه في 15 يناير، ووجه المستخدمين حول كيفية تصدير قائمة اشتراكات OPML الخاصة بهم لاستخدامها في تطبيقات البودكاست الأخرى، وبالنسبة للبودكاست المستضاف، كيفية نقل هؤلاء إلى خدمة أخرى.

ولا تزال Spaces قيد الاختبار المحدود بين المستخدمين المدعوين، بينما أصبح التطبيق Clubhouse معروفًا مؤخرًا لنفس النوع من المناقشات الصوتية التي تجريها، ولا توجد تفاصيل محددة حول نوع التكنولوجيا التي سيبنيها فريق Breaker ، على الرغم من أن القدرة على تصدير المحادثات للاستماع لاحقًا ، بأسلوب البودكاست، يمكن أن تساعد في توسيع نطاق المناقشات إلى ما هو أبعد من الأشخاص الذين يستمعون مباشرة.