شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تحديث رسائل انستجرام Instagram DM الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فيس بوك بدمج قسمي Messenger وانستجرام التابعين له معا، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على راحة المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، وبصرف النظر عن هذا، أضاف انستجرام أيضًا بعض الميزات للرسائل المباشرة التي تجعل نفس الشيء أكثر متعة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الميزة الجديدة متاحة لكل من مستخدمي Android و iOS ، ويتم تحديث المستخدمين على نفسه عبر نافذة منبثقة أثناء استخدام التطبيق، وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تغيير لون الدردشة لكل نافذة دردشة، وأيضًا، يمكن للمستخدمين الرد على رسالة باستخدام رموز تعبيرية مختلفة عن طريق الضغط لفترة طويلة على رسالة معينة، وأخيرًا ، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء ملصقات سيلفي وإرسالها.

كيف تقوم بتحديث الرسائل على انستجرام؟

- افتح تطبيق انستجرام وانقر على أيقونة DM في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة الرئيسية.

- اضغط على update في الشاشة المنبثقة التى تدعوك للترقية إلى Messenger.

- اضغط على "متابعة" عندما ترى صفحة تشير إلى تحديث رسائل انستجرام الخاصة بك.

هل يخطرك انستجرام عندما تقوم بأخذ لقطة لقصة؟

لا يخطرك انستجرام عندما تقوم بتصوير قصة.

هل يمكن اختراق انستجرام؟

نعم، مثل كل الأشياء على الإنترنت، يمكن اختراق انستجرام أيضًا، ويمكن أن يتم ذلك من خلال رابط التصيد الاحتيالي، واختراق كلمة مرور الضحية وغيرها من الوسائل.

هل يمكنك الدردشة بشكل خاص على انستجرام؟

يمكنك التواصل بشكل عام وخاص مع مستخدمي انستجرام، بشكل عام وخاص، علاوة على ذلك، لإرسال رسائل خاصة إلى شخص ما، ليس من الضروري متابعته أو متابعته من قبل نفس الشخص، أيضًا، لا يمكن لأحد رؤية هذه الرسائل باستثناء المستلمين.