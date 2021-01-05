هوندا تكشف عن “قناع سيارة” يقضي على 99 % من قطرات الفيروس خلال 15 دقيقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ انتشار جائحة كورونا حول العالم أصبحت السيارة مصدر قلق بالنسبة للسائقين خشية من دخول الفيروسات إلى السيارة، لكن بعد إعلان شركة هوندا العملاقة عن اختراعها الجديد، ستصبح القيادة أكثر أمانا من ذي قبل.

وفي هذا الإطار، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

أعلنت هوندا عن فلتر هواء جديد لا يمنع الفيروسات من دخول سيارتك فحسب ، بل يدمر أيضاً الفيروسات التي تدخل إليها.

kurumaku ، الذي يعني حرفيا “قناع السيارة” ، يعمل مثل قناع الوجه لسيارتك.

يتوفر لسيارة هوندا اليابانية N-Box Kei microcar ، وهو مثبت فوق الفلتر العادي للسيارة ويلتقط قطرات الفيروس في المسامير المجهرية ، مما يقلل من شكلها ويدمرها خلال العملية.

قناع للسيارات يحمي من دخول الفيروسات

ويستخدم نظام تحويل فوسفات الزنك، وهو نفس التقنية التي يستخدمها صانعو السيارات لمنع الصدأ.

القناع هو منتج صديق للبيئة، وفقاً لهوندا، وهو أقل عرضة لتعزيز الفيروسات المقاومة لأنه لا يستخدم المواد الكيميائية.

دون ذكر فيروس كورونا على وجه التحديد ، قالت شركة صناعة السيارات أنّ فلتر Kurumaku الجديد يمكنه إزالة 99.8 في المائة من قطرات الفيروس في غضون 15 دقيقة من تشغيل نظام إعادة تدوير الهواء في السيارة ، و 99.9 في المائة بعد 24 ساعة.

قناع للسيارات يحمي من الفيروسات.

وقد قتل فلتر Kurumaku الذي تمّ وضعه في هوندا N-Box 99.8% من جزيئات e. coli المحمولة جواً في 15 دقيقة، بحسب ما ذكرت Jalopnik ، و 99.9% بعد 24 ساعة.

ولكنه لن يزيل الفيروسات من الأسطح الصلبة مثل مقابض الأبواب وأزرار الاستيريو ، وفقاً لـ SlashGear.

يستمر فلتر Kuromaku بالعمل لحوالي عام أو 9,300 ميل ، اعتماداً على ما يأتي أولاً.

منذ بداية جائحة الفيروس التاجي ، وصفت شركات صناعة السيارات أنظمة تنقية الهواء القوية كأدوات للحفاظ على السائقين والركاب في مأمن من العدوى.

قناع من شركة هوندا

تقول شركة صناعة السيارات الصينية Geely إن فلتر الهواء الموجود على سيارة SUV الخاص بها ، والذي تم إطلاقه في فبراير 2020 ، يمكن مقارنته بقناع N95 ويقوم بتصفية 95 بالمائة من الجسيمات الأكبر من 0.3 ميكرون.

تعمل الفلترات الأخرى كطبقة مضادة للبكتيريا “لتعطيل وقتل الفيروس الهارب” باستخدام نفس تقنية التعقيم الأيوني nanosilver الموجودة في المطهرات.

لكن خبير الصناعة فيرنر بيرغمان أخبر جمعية مهندسي السيارات أنه “يكاد يكون من المستحيل” أن يكون هناك تصميم داخلي للسيارة مغلق تماماً من الهواء غير المفلتر، وحتى أفضل نظام سيكون عديم الفائدة بمجرد فتح باب أو نافذة.

في الوقت الحالي ، يتوفر فلتر Kurumaku فقط في اليابان وفقط لسيارة Honda N-Box Kei ، بتكلفة تبلغ حوالي 64 دولاراً. ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يكون متاحاً في نماذج أخرى.

كانت جائحة كوفيد-19 مدمرة لصناعة السيارات ، حيث أدت عمليات الإغلاق إلى إغلاق المصانع وسد سلاسل التوريد وخفض طلب العملاء.

انخفض عدد سيارات هوندا المباعة في جميع أنحاء العالم من أكثر من 5.3 مليون في عام 2019 إلى أقل من 4.8 مليون في عام 2020 ، وفقاً لـ Statista.

كان على الشركة التعامل مع نوع آخر من الفيروسات أيضاً: في يونيو ، علقت هوندا العمل في مرافق الإنتاج في جميع أنحاء العالم بعد اكتشاف أنّ جهاز كمبيوتر hackerhad قد تسلل إلى خوادم الشركة.

تم إقفال المصانع لمدة يوم كامل في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وتركيا وإيطاليا واليابان.

وقد تم تحديد فيروس في البداية على خوادم داخلية في مقر هوندا في طوكيو ، ولكن سرعان ما تم العثور على أدلة أخرى تشير إلى أنه انتشر عبر شبكتها.