تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتف Reno5 Pro 5G رسمياً في الهند في 18 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo رسمياً اليوم على خططها للإعلان عن هاتف Reno5 Pro 5G في حدث يعقد في السوق الهندي في 18 من يناير.

تستعد شركة Oppo لإضافة إصدار جديد لسلسلة هواتف Reno5 لاحقاً هذا الشهر، حيث تكشف الشركة رسمياً عن هاتف Reno5 Pro 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus.

ولقد أكدت شركة Oppo في إعلانها الرسمي على أن هاتف Reno5 Pro 5G يدعم ترقية جديدة في تقنية الذكاء الإصطناعي في تسجيل الفيديو، حيث يأتي بتوازن وتباين أعلى، مع تعريض أفضل عند تسجيل الفيديو.

كما يأتي هاتف Reno5 Pro 5G بشاشة 3D بدون حواف تقريباً وبحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، أيضاً يضم الهاتف كاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف OPPO Reno5 Pro 5G

شاشة OLED بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، بمعدل تحديث 90Hz، وسطوع 1100 nit

رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus بدقة تصنيع 7 نانومتر وثماني من الأنوية مع كرت شاشة Mali-G77 MC9

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1

نظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 مع فلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعدسات macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

منفذ USB C

قياسات الهاتف 159.7 في 73.2 في 7.6مم، ووزن 173 جرام

بطارية بقدرة 4350 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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