تكنولوجيا: VIVO تقدم هاتف X60 PRO Plus قريباً بمعالج SD888 وتقنية الشحن بقدرة 55W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمتدت شركة VIVO هاتفها المرتقب X60 PRO Plus إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، حيث تقدم هذا الإصدار قريباً بمعالج SD888 وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، كما يدعم معدل تحديث 120HZ.

كانت شركة Vivo قد أطلقت سلسلة Vivo X60 قبل نهاية 2020 رسمياً، حيث انطلق هاتف Vivo X60 بسعر يبدأ من 535 دولار، بينما انطلق هاتف Vivo X60 Pro بسعر يبدأ من 688 دولار.

من جانب أخر لم تكشف Vivo عن هاتف X60 PRO Plus خلال الحدث السابق، حيث تخطط الشركة لإطلاق الهاتف في حدث منفصل هذا العام.

ولقد كشفت تسريبات @DigitalChatStation عن إعتماد الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث يضم هاتف X60 PRO Plus رقاقة معالج Snapdragon 888، وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، مع معدل تحديث في الشاشة 120Hz.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة، بينما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وعدساتperiscope Zeiss T.

يذكر أن Vivo لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق هاتف X60 PRO Plus رسمياً، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستعلن رسمياً عن الهاتف في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر.

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