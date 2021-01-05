شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسجل جهازا جديدا بلجنة الاتصالات الفيدرالية لدعم المنازل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح تقرير لموقع theverge بأن جوجل ربما تدخل تحديث جديد علي مساعدتها الذكي Nest Hub منذ ظهوره لأول مرة في عام 2018 حيث سجلت الشركة "جهازًا تفاعليًا" جديدًا في لجنة الاتصالات الفيدرالية والذي سيحتوي على شاشة وبلوتوث وواي فاي، فيما يبدو أنها تقنية إيماءات الرادار من جوجل.

ووفقا فقد يبدو أن جوجل لديها جهاز منزلي ذكي جديد من نوع ما في الطريق ؛ كما تشير 9to5Google ، فإن تصنيف "الجهاز التفاعلي" مشابه لما تستخدمه جوجل لأجهزتها الذكية الأخرى مثل Nest Hub الأصلي و Nest Hub Max و Nest Mini و Nest Wifi و Nest Audio.

وستساعد إضافة Zigbee - وهو معيار معروف للشبكات المنزلية الذكية - في دمج أي جهاز جديد أفضل في إعدادات المنزل الذكي، وقد ظهرت تقنية Soli في أجهزة جوجل المنزلية الذكية من قبل، مثل جهاز Nest Thermostat للمبتدئين والذي تم إصداره العام الماضي ، ويستخدم التقنية لاكتشاف وجود المستخدمين في مكان قريب.

ووفقًا لملف FCC ، تم تصنيف الجهاز الذكي غير المعروف لنفس النطاق الأوسع من 58-63.5 جيجا هرتز من الترددات مثل Pixel 4 ، والذي، على عكس Nest Thermostat ، استخدم تقنية Soli لإيماءات Motion Sense.

ومن السهل تخيل أن جوجل تستخدم تقنية الرادار لإيماءات الحركة على إصدار من الجيل التالي من جهاز Nest Hub الأصغر، والذي يفتقر إلى الكاميرا المدمجة التي يستخدمها Nest Hub Max الأكبر بالفعل لإيماءات مماثلة.