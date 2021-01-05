شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساحته 87 فدان.. مطور لعبة فورتنايت يخطط للانتقال لمقر رئيسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Epic Games ، مطورة لعبة فورتنايت الشهيرة، عن نقل مقرها الرئيسي في كاري بولاية نورث كارولينا عبر المدينة إلى مركز تسوق كبير وتخطط لتحويل مركز كاري تاون سنتر الذي تبلغ مساحته 87 فدانًا إلى قاعدته الرئيسية الجديدة بحلول عام 2024.

وبمجرد اكتمال التطوير، تقول Epic إن الموقع سيشمل مساحات ترفيهية ومكتبية، "مخصصة من الألف إلى الياء لاستيعاب نموها على المدى الطويل".

وتقول الشركة إنها تخطط لبدء التطوير في موقع المقر الجديد هذا العام، حيث اشترت "ابيك" العقار من Turnbridge Equities و Denali Properties ، اللتين اشترتهما في يناير 2019 كجزء من عملية بيع متعثرة بعد أن فقد المركز التجاري ثلاثة من مستأجريه الرئيسيين، كما خطط Turnbridge و Denali لتحويل الموقع إلى تطوير متعدد الاستخدامات يسمى Carolina Yards.

ووفقا لموقع The Verge قال متحدث باسم الشركة إن خطط Epic لتطوير العقار تشمل هدم بعض المباني الموجودة في الموقع، لكن الشركة لم تقدم أي تفاصيل أخرى، قائلا إن الخطط لا تزال في مراحلها الأولى، إلى أن يصبح المقر الجديد جاهزًا، ستستمر Epic في العمل من مكاتبها الحالية في Crossroads Boulevard في كارى، على بعد حوالي ثلاثة أميال.