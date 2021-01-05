شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تغلق جميع متاجرها المتبقية فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت شركة آبل جميع متاجرها للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة مع استمرار انتشار جائحة COVID-19، وكانت قد بدأت في إغلاق متاجرها منذ 20 ديسمبر، كما أغلقت مؤقتًا كل موقع في كاليفورنيا والمكسيك والبرازى، مع دخول إنجلترا واسكتلندا فى عمليات الإغلاق أيضا.

وفقًا لتقرير مايكل ستيبر من 9to5Mac ، نقله موقع The Verge فإن هذا يعني أن عدد المتاجر المغلقة في المملكة وصل إلى نحو 18 متجرًا إضافيا، بما فى ذلك العديد من المتاجر في اسكتلندا وواحد في بلفاست بأيرلندا - على الرغم من أنه يبدو أن متجر بلفاست قد تم إغلاقه بالفعل.

وستغلق جميع متاجر Apple Store الثمانية عشر في المملكة المتحدة المفتوحة اليوم اعتبارًا من 5 يناير، بما في ذلك كل موقع في اسكتلندا، أغلقت معظم المتاجر العشرين الأخرى قبل العطلات مباشرة.