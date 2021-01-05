شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة متاحة حصريا لـiPhone 12 Pro ستتوفر لجميع مستخدمى أبل خلال 2021 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت شركة أبل كل عام مع نسخ "برو" من هواتفها طرح العديد من المميزات الحصرية لهذه الهواتف دون غيرها، ومع موديلاتها لعام 2020 ، احتفظت أبل بالماسح الضوئي LiDAR الجديد كميزة خاصة لأولئك الذين قرروا الذهاب إلى طرازي iPhone 12 وiPhone 12 Pro.

ومع ذلك، يشير تقرير جديد صادر عن موقع Digitimes التقني، إلى أنه مع تشكيلة أيفون لهذا العام ، قد تقدم أبل هذه الميزة الخاصة لجميع الطرز، وقالت المصادر: "لقد اعتمدت شركة آبل ماسح ضوئي dToF LiDAR في سلسلة iPad Pro وiPhone 12 Pro ، ومن المتوقع أن تطبق تقنية الماسح الضوئي على جميع طرازات iPhone 2021 ، والتي ستظل متاحة مع مستشعرات Face ID" ، وفقًا لما جاء في تقرير Digitimes .

وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير أيضًا أنه نظرًا لاتفاق أبل مع Sony ، يمكنك توقع وجود هذه الميزة في أيفون حتى عام 2023 على الأقل، حيث قالت التقرير: "سوني، في سلسلة التوريد لأجهزة أبل، قد وقعت عقدًا مدته ثلاث سنوات مع أبل لتقديم جيل جديد من CIS للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) مع مجموعة فوتون واحدة (SPAD) لماسح ضوئي dToF LiDAR مما يشير إلى أن شركة آبل ستعتمد الماسح الضوئي في أجهزة أيفون والأجهزة الأخرى حتى عام 2023 على الأقل".

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب تصديق أن أبل ستزيل الوضع الخاص لماسحة LiDAR من خلال إحضارها إلى طرز أيفون غير Pro هذا العام في غضون عام واحد فقط، إلا أنها لن تكون صدمة كاملة كما جلبت أبل العام الماضي شاشة OLED لجميع طرز iPhone 12.