تكنولوجيا: شاومي تكشف عن Mi 10i بمعالج Snapdragon 750G ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن إصدار جديد من سلسلة Mi 10 الذي انطلق رسمياً اليوم بعنوان Mi 10i، ومعالج Snapdragon 750G، مع مسشتعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 300 دولار تقريباً.

ينطلق هاتف Mi 10i في السوق الهندي اليوم بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، وهو معدل تحديث تكيفي يبدأ من 30Hz لمحتوى الفيديو وصولاً إلى 120Hz، أيضاً تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم هاتف Mi 10i تقنية HDR10 Plus، والتي تتكامل مع معايير Widevine L1.

كما يتميز هاتف Mi 10i برقاقة Snapdragon 750G التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

أيضاً يتميز هاتف Mi 10i بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسع بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما تدعم شاومي هاتف Mi 10i بقدرة بطارية 4820 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، حيث يتضمن الصندوق وحدة محول الشحن، أيضاً يأتي الهاتف بمكبرات ستريو، ومدخل للسماعات، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومستشعر IR.

هاتف Mi 10i يتوفر بلون متدرج Pacific Sunrise، مع اللون الأزرق والأسود بسعر يبدأ من 300 دولار تقريباً للنموذج الرئيسي، على أن ينطلق للبيع في 8 من يناير.

المصدر

اعلان





