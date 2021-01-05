تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus 9 Pro لاحقاً بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 45W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لدفع ترقية جديدة في الشحن اللاسلكي مع إطلاق سلسلة OnePlus 9 حيث تدعم هاتف OnePlus 9 Pro بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 45W.

قدمت شركة وان بلس هاتف OnePlus 8 Pro خلال العام الماضي بميزة دعم اللاسلكي بقدرة 30W، ومن جديد تستعد الشركة هذا العام لدعم هاتف OnePlus 9 Pro المرتقب بترقية جديدة في الشحن اللاسلكي.



تؤكد التسريبات التي جاءت اليوم على أن هاتف OnePlus 9 Pro سينطلق خلال 2021 بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 45W، ومن المتوقع أن تقدم آداء سريع جداً في شحن الهاتف.

ولقد جاءت تقنية الشحن اللاسلكي العام الماضي بقدرة 30W بآداء سريع جداً في شحن هاتف OnePlus 8 Pro، لذا من المتوقع أن تأتي الترقية الجديدة بآداء مذهل أيضاً في دعم الإصدار الجديد OnePlus 9 Pro.

ومن المتوقع أن ينطلق OnePlus 9 Pro مع شاحن لاسلكي جديد بقدرة 45W يُكشف عنه خلال حدث OnePlus 9 المرتقب عقده خلال شهر مارس وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن.

المصدر

اعلان





