شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: أبل ستطلق نظارة واقع معزز و AirTags خلال العام الجارى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا الكثير من المنتجات في العام الماضي، ولكن كان هناك جهاز آخر كان يتم تقديمه بانتظام - وهو AirTags والذى يعد بمثابة جهاز تتبع، حيث كان من المتوقع إطلاقه في عام 2020 ، ولكن وفقًا لتقرير صادر عن MacRumours يستشهد بمحلل TFI Securities Ming-Chi Kuo، سيتم إطلاق هذه الأجهزة في عام 2021.

ووفقًا لـ Kuo ، فإن أبل لا تخطط فقط لإطلاق هذا الجهاز الجديد هذا العام ، ولكن أيضًا جهاز واقع معزز غير محدد ومنتجات جديدة أخرى، وفي السابق أيضًا ، ترددت شائعات عن أن شركة أبل تعمل على سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز، وفي مايو 2020 ، قال Kuo إنه من المتوقع إطلاق نظارات الواقع المعزز المزعومة في عام 2022 ولكن يبدو أن هناك تحولًا في الجداول الزمنية.

وبخلاف AirTags و Apple AG Glasses ، يقترح Kuo أيضًا أن صانع أيفون سيطلق أجهزة AirPods جديدة والمزيد من أجهزة MacBooks التي تعمل بمجموعة شرائح Apple M1 في عام 2021.

وفي يونيو 2020 ، اقترح Kuo أن تأتي أبل AirPods 3 في النصف الأول من عام 2021 وستفتخر بتصميم مشابه لـ AirPods Pro، وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك ، فمن غير المحتمل أن يكون لدى AirPods 3 الجديدة إلغاء نشط للضوضاء.