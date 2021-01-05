شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب انضم عدد من موظفى جوجل لاتحاد عمال الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة من العاملين في جوجل عن خطط للانضمام إلى اتحاد عمال الاتصالات في أمريكا (CWA)، وسيكون اتحاد عمال Alphabet مفتوحًا أمام جميع الموظفين والمتعاقدين في الشركة الأم لشركة جوجل. سيكون هدفها معالجة القضايا المستمرة مثل التفاوت في الأجور والانتقام والعقود الحكومية المثيرة للجدل وفقا لموقع theverge.

وقال نيكي أنسيلمو، مدير برنامج جوجل: "يعتمد هذا الاتحاد على سنوات من التنظيم الشجاع من قبل موظفي جوجل"، "من محاربة سياسة" الأسماء الحقيقية "، إلى معارضة Project Maven ، إلى الاحتجاج على المدفوعات الفادحة التي تقدر بملايين الدولارات التي تم منحها للمديرين التنفيذيين الذين ارتكبوا تحرشًا جنسيًا ، رأينا بشكل مباشر أن Alphabet تستجيب عندما العمل بشكل جماعي. "

أثار عمل جوجل في Project Maven ، وهي محاولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين ضربات الطائرات بدون طيار المستهدفة ، احتجاجات بين الموظفين الذين اعتبروا العمل غير أخلاقي. في عام 2018 ، قررت الشركة عدم تجديد عقدها مع البنتاجون. كما أنهت الشركة أيضًا سياسة التحكيم القسري بعد أن نظم 20 ألف عامل إضرابًا احتجاجًا على حصول المدير التنفيذي السابق آندي روبين على حزمة خروج بقيمة 90 مليون دولار بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.

والآن بعد أن أصبحت جهود النقابة علنية من المرجح أن يطلق المنظمون سلسلة من الحملات لحشد الأصوات من موظفي جوجل. قبل الإعلان ، وقع حوالي 230 موظفًا ومقاولًا في جوجل بطاقات لدعم الاتحاد.

ونظرًا لتصنيفها على أنها اتحاد للأعضاء فقط ، فلن تسعى المنظمة الجديدة إلى الحصول على حقوق مساومة جماعية للتفاوض على عقد جديد مع الشركة، بدلاً من ذلك، لن يمثل اتحاد عمال الأبجدية سوى الموظفين الذين ينضمون طوعاً.

وسيسمح لها هذا الهيكل أيضًا بتمثيل جميع الموظفين الذين يسعون إلى المشاركة - بما في ذلك الموظفون المؤقتون والبائعون والمقاولون (المعروفون داخليًا باسم TVCs) الذين سيتم استبعادهم بموجب قانون العمل من المفاوضة الجماعية التقليدية.