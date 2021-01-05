وان بلس تستعد لإطلاق أول سوار ذكي لتتبع أنشطة اللياقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 دقيقة

تستعد شركة ”وان بلس“ الصينية لإطلاق أول سوار تتبع لأنشطة اللياقة البدنية، سيكون من إنتاجها، لمنافسة عمالقة التكنولوجيا، الذين سبقوا في هذا القطاع المتنامي خلال السنوات الأخيرة.

وكشف فرع الشركة في الهند، عبر حسابها في ”تويتر“، أن اسم السوار الذكي سيكون ”وان بلس باند“ (OnePlus Band)، وتزعم الشركة أنه سيساعد على تحقيق جميع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بمستخدمه ويجعل حياته أسهل.

وقالت الشركة، عبر حسابها في ”أمازون“، إن الجهاز، الذي يأتي مع شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 1.1 بوصة، يمكنه تتبع النوم، ويأتي كذلك مع متعقب لمراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، كما وصفت الجهاز بأنه ”الوجه الجديد للياقة البدنية“.

ويأتي الجهاز مع مستشعرات مراقبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، ومقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP68، وأنماط التمرين المتعددة، بالإضافة إلى بطارية تدوم لمدة 14 يوما، وذلك مقابل نحو 35 دولارا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، بيت لاو، في وقت سابق، أن ”وان بلس“ تخطط أيضا لإطلاق ساعة ذكية في وقت مبكر من هذا العام.