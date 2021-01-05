تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هواتف MI 11 وMI 11 PRO في الأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد نائب رئيس شركة شاومي عبر ملصق إعلاني نشر على Weibo على خطط الشركة لإطلاق هاتفي MI 11 وMI 11 PRO إلى الأسواق العالمية قريباً.

قدمت شاومي خلال الفترة الماضية هاتف MI 11 في السوق الصيني، ولقد أشارت التسريبات إلى خطط الشركة للإعلان عن الإصدار الأعلى MI 11 PRO خلال شهر فبراير.

لم تكشف شاومي عن موعد محدد لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف MI 11 وMI 11 PRO إلى الأسواق العالمية، إلا أن الملصق الإعلاني أكد على خطط الشركة لإطلاق سلسلة MI 11، لذا لن تكتفي الشركة بإطلاق الإصدار الرئيسي فقط في الأسواق العالمية.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Mi 11 Pro سيأتي بنفس مواصفات الإصدار الرئيسي تقريباً، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.

من جانب أخر يختلف تصميم وإعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف Mi 11 Pro عن الإصدار الرئيسي Mi 11، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة في إصدار Pro كاميرة periscope telephoto لتكبير حتى 120 مرة، كما تضم الإعدادات مستشعر Sony IMX586.

ولقد قدمت شاومي هاتف Mi 11 بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن السلكي بقدرة 55W، بينما يأتي هاتف Mi 11 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ومن المتوقع أن تكشف شاومي عن تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 80W مع إعلانها الرسمي عن هاتف Mi 11 Pro.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن شاومي ستقدم هاتف Mi 11 Pro بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط شاومي لإطلاق الهاتف خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





