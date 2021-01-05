شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Assassin’s Creed Identity ضمن 46 ألف تطبيق أيفون تم إزالتها في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن لعبتى Assassin’s Creed Identity و NBA 2K20 كانتا ضمن 46 ألفتطبيق iOS التي تمت إزالتها من متجر أبل في الصين، إذ قامت الشركة بإزالة جميع التطبيقات التي لا تمتلك ترخيص حكومي، فيما كانت الغالبية العظمى من التطبيقات التي تمت إزالتها من الألعاب، إذ بقيت فقط 74 لعبة من أفضل 1500 لعبة مدفوعة على المتجر.

وبحسب موقع "فون أرينا" التقني، فقد وضعت الصين قانون يطالب المطورين بالحصول على ترخيص حكومي لنشر التطبيقات في عام 2016، فيما قال المطورين الأجانب على وجه الخصوص في وقت لاحق إنه كان من الصعب للغاية الحصول على ترخيص، وقد بدأت كل من متاجر تطبيقات آبل وأندرويد في الامتثال للقانون في ذلك الوقت، لكن آبل فعلت ذلك بطريقة مريحة للغاية، حيث أزالت وجود التطبيقات غير المرخصة في المتجر.

وكانت أبل قد منحت آبل المطورين حتى نهاية يوليو لتقديم رقم ترخيص فعال، حيث أزالت حوالي 30.000 تطبيق في 1 أغسطس، ومع ذلك، بقيت عشرات الآلاف من التطبيقات الأخرى، مع تحديد آبل موعدًا نهائيًا جديدًا، 31 ديسمبر.