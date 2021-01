OnePlus تشوق لإطلاق جهازها الأول لتعقب اللياقة البدنية

دبي - يزن راشد - This year, we are here to help you achieve all your fitness goals and make your life easier.#SmartEverywear



Head to the link to get notified: https://t.co/LUCWvulREa pic.twitter.com/ynLzgyFxku — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 4, 2021 حساب شركة (ون بلس) OnePlus الهندي عبر منصة تويتر لما يبدو أنه جهاز الشركة الأول لتعقب اللياقة البدنية.

وتدعي الشركة أن الجهاز، الذي من المفترض أن يُطلق عليه اسم OnePlus Band، يساعدك على تحقيق جميع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك ويجعل حياتك أسهل.

كما اقترحت في Every morning, when we wake up we overlook almost a third of our day we spent sleeping.



But it is sleep that armors us to take on new challenges everyday, to #NeverSettle



Tracking your sleep quality is important. How? We got you covered.



Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/EPmEdvzPmL — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 4, 2021 لاحقة أن الجهاز يمكنه تتبع النوم، وتتضمن تغريدة OnePlus رابطًا لصفحة ضمن متجر أمازون الهندي تقول: إن جهاز تعقب اللياقة البدنية يأتي مع متعقب لمراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي.

وتعطينا الصورة المصاحبة لمحة موجزة عن حزام المعصم القياسي الجميل، الذي يبدو مشابهًا بشكل كبير لأجهزة تتبع اللياقة البدنية الأخرى الموجودة في السوق.

ومن المثير للاهتمام رؤية كيف تخطط OnePlus لتمييز جهازها الأول القابل للارتداء OnePlus Band عن بقية الخيارات المماثلة الأخرى.

ووفقًا للتسريبات، يأتي متعقب اللياقة البدنية من OnePlus مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.1 إنش، ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما يأتي مع مراقبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، ومقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP68، وأنماط التمرين المتعددة، بالإضافة إلى بطارية تدوم لمدة 14 يومًا، وذلك مقابل نحو 35 دولار.

وفي حين أن الصور التشويقية من OnePlus لا تُظهر الجهاز القابل للارتداء بوضوح شديد، فقد أظهر تسريب ظهر في الشهر الماضي الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه OnePlus Band، مع شاشة مستطيلة وحزام ساعة مطاطي.

وتنتج OnePlus الهواتف وسماعات الرأس وأجهزة التلفاز في بعض الأسواق، لكن الشركة أكدت أنها تتطلع إلى الانتقال إلى الفئات الجديدة من المنتجات خلال حدث إطلاق OnePlus 8T في العام الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، (بيت لاو) Pete Lau أن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق ساعة ذكية في وقت مبكر من هذا العام.

وتبيع OnePlus الهواتف في جميع أنحاء العالم، إلا أن التشويق لجهاز تتبع اللياقة البدنية جاء من حساب الشركة الهندي عبر تويتر، مما يشير إلى أن OnePlus Band يمكن أن تركز على السوق الهندية في البداية.

ومن المفترض معرفة المزيد من المعلومات حول الإطلاق العالمي لجهاز تعقب اللياقة البدنية هذا في حدث إطلاق OnePlus 9.

ويتوقع وصول هاتف OnePlus 9 في النصف الأخير من الربع الأول، لكن هذا الإعلان التشويقي يشير إلى أن متتبع اللياقة سيكون متاحًا قبل الهاتف الذكي الرائد التالي.