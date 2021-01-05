واتساب تسجل رقمًا قياسيًا مع 1.4 مليار مكالمة

دبي - يزن راشد - سجلت منصة واتساب رقمًا قياسيًا في ليلة رأس السنة الجديدة حيث كان الناس يتطلعون للبقاء على اتصال بالرغم من التباعد الاجتماعي.

وقالت الشركة: إن المستخدمين أجروا أكثر من 1.4 مليار مكالمة صوتية ومرئية في اليوم الأخير من عام 2020، أي أكثر من أي يوم آخر في التاريخ.

وأوضحت شركة فيسبوك أن مكالمات واتساب زادت بنسبة 50 في المئة مقارنة بليلة رأس السنة الجديدة في العام السابق.

كما سجلت منصة مسنجر رقمًا قياسيًا، حيث كانت ليلة رأس السنة الجديدة أكبر يوم على الإطلاق لمكالمات الفيديو الجماعية عبر تلك المنصة في الولايات المتحدة، مع ما يقرب من ضعف عدد المكالمات في اليوم العادي.

وقالت فيسبوك أيضًا: إن تأثير الواقع المعزز الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة في الأمسية الكبيرة كان الألعاب النارية 2020، وإن الناس احتفلوا باستخدام تأثيرات التطبيق.

كما أعلنت عن وجود 55 مليون بث مباشر عبر فيسبوك وإنستاجرام عشية رأس السنة الجديدة.

وسارع المطورون، بما في ذلك فيسبوك، إلى الاستجابة للتباعد الاجتماعي، حيث أصبحت تطبيقات الدردشة والمكالمات عبر الإنترنت هي الطريقة الأساسية للعمل والاحتفال.

ولاحظت الشركة أن جميع تطبيقاتها، فيسبوك ومسنجر وواتساب وإنستاجرام، شهدت زيادة في الدردشة المرئية على مدار العام، بالإضافة إلى ليلة رأس السنة.

وقالت فيسبوك: كانت نهاية العام أكثر الأيام ازدحامًا، إلا أن الارتفاعات الكبيرة لم تنافس تلك الارتفاعات في الأيام الأولى من عمليات الإغلاق العالمية.

وقالت (كيتلين بانفورد) Caitlin Banford، مديرة البرامج الفنية في فيسبوك، في بيان: أحدثت ليلة رأس السنة قبل جائحة فيروس كورونا أكبر ارتفاعات عبر فيسبوك في الرسائل وتحميلات الصور والمشاركة الاجتماعية في منتصف الليل في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: ومع ذلك، فقد أدت الأيام الأولى للوباء في شهر مارس 2020 إلى حدوث طفرات في حركة المرور من شأنها أن تقزم ما يحدث ليلة رأس السنة الجديدة عدة مرات، واستمرت هذه الطفرة لعدة أشهر.

وقالت فيسبوك: كان علينا إجراء تحسينات غير مسبوقة في الكفاءة وتعزيز البنية التحتية للتعامل مع الزيادة من تطبيقاتها المختلفة أثناء الوباء، وكانت الفرق جاهزة خلال ليلة رأس السنة أيضًا.