جوجل وسناب تجريان محادثات للاستثمار في ShareChat

دبي - يزن راشد - قد تتلقى ShareChat، وهي شبكة اجتماعية هندية أضافت شركة تويتر بصفتها مستثمرًا في عام 2019، دعمًا من شركتين أمريكيتين قريبًا.

وأوضحت المصادر أن الشركة الناشئة التي تتخذ من بنغالور مقرًا لها في مراحل متقدمة من المحادثات لجمع الأموال من جوجل وسناب.

وقالت المصادر: إن جولة التمويل الجديدة من المقرر أن تكون أكبر من 200 مليون دولار، حيث تمول جوجل وحدها أكثر من 100 مليون دولار منها.

ومن المفترض أن تساعد الجولة التمويلية الجديدة في رفع القيمة السوقية لشركة ShareChat إلى أكثر من مليار دولار.

وتشارك تويتر بالإضافة إلى اثنين من المستثمرين الحاليين الآخرين أيضًا في الجولة الجديدة، حيث جمعت ShareChat نحو 264 مليون دولار حتى الآن، وقدرت قيمتها السوقية بنحو 700 مليون دولار في العام الماضي.

وحذرت المصادر من أن شروط الصفقة قد تتغير وقد لا تتحول المحادثات إلى استثمار، وذكرت القناة المتلفزة المحلية ET Now في العام الماضي أن جوجل تجري محادثات للحصول على ShareChat.

ويخدم تطبيق ShareChat ما يصل إلى 60 مليون مستخدم شهريًا عبر نحو 15 لغة إقليمية، ولديه عدد كبير من المتابعين في المدن والبلدات الهندية الصغيرة.

ومن ناحية أخرى، تكافح تويتر وسناب لكسب المستخدمين خارج المدن الحضرية في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، ولدى كل من تويتر وسناب نحو 50 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند.

وقال (انكوش ساشديفا) Ankush Sachdeva، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ShareChat: إن التطبيق ينمو بشكل كبير وإن المستخدمين يقضون ​​في المتوسط أكثر من 30 دقيقة عبر التطبيق كل يوم.

وفي حال تم تنفيذ الصفقة، فسيكون الاستثمار الأول للشركة الأم لتطبيق سناب شات في شركة هندية ناشئة.

وتدير ShareChat تطبيقًا للفيديوهات القصيرة، وقالت الشركة الناشئة: إن تطبيقها المسمى Moj جمع أكثر من 80 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأعلنت جوجل في العام الماضي أنها تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في الهند على مدار السنوات الخمس القادمة، واستثمرت الشركة بعد أيام من الإعلان 4.5 مليارات دولار في عملاقة الاتصالات الهندية Jio Platforms.

ووصلت شركتا جوجل وفيسبوك، اللتان استثمرتا 5.7 مليارات دولار في Jio Platforms في العام الماضي، إلى أكثر من 400 مليون مستخدم في البلاد.