Snapdragon 480 يجلب شبكة 5G للهواتف الرخيصة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة كوالكوم رسميًا عن Snapdragon 480، وهو معالج الشركة الأحدث الذي يدعم شبكات الجيل الخامس والأول في سلسلة شرائح Snapdragon 4 العاملة ضمن أجهزة أندرويد ذات الميزانية المنخفضة، التي تميل إلى أن تكون أرخص بكثير من معظم جهود كوالكوم في مجال 5G حتى الآن.

وجرى التشويق لسلسلة شرائح Snapdragon 4 مع 5G في الأصل في IFA 2020، لكن إعلان اليوم يمثل أول تفاصيل حقيقية للمعالج الجديد.

ويتميز Snapdragon 480 بمودم Snapdragon X51 المدمج مع دعم لشبكات mmWave و 6 GHz الفرعية، مما يعني أن المودم متوافق مع أي شبكة 5G قيد الاستخدام اليوم.

وقد تكون إضافة 5G إلى السلسلة 4 واحدة من أكبر العوامل حتى الآن في جعل معيار شبكات الجيل التالي أكثر سهولة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت الحالي، تميل معظم هواتف 5G إلى أن تزيد تكلفتها عن 500 دولار، وتقتصر التكنولوجيا عمومًا على الهواتف المتوسطة والرائدة.

لكن من خلال إضافتها إلى سلسلة شرائح Snapdragon 4، فإن كوالكوم تتيح للمصنعين إضافة 5G بسهولة إلى الهواتف الأرخص في نطاق 125 إلى 250 دولار.

ويعني هذا أن عام 2021 قد يكون العام الذي تصل فيه هواتف 5G المنخفضة التكلفة حقًا.

ولا يعد Snapdragon 480 مثيرًا للاهتمام بسبب دعمه للجيل الخامس فقط، بل لأنه يعد أيضًا بتقديم قفزة هائلة في الأداء مقارنة بمعالج Snapdragon 460.

وتقول كوالكوم: إن Snapdragon 480 يجب أن يقدم ضعف الأداء بالمقارنة مع النموذج القديم لكل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مع تحسن بنسبة 70 في المئة لمهام الذكاء الاصطناعي من خلال وحدة معالجة الرسومات Adreno 619 ونوى وحدة المعالجة المركزية Kryo 460 وشرائح Qualcomm Hexagon 686.

وهناك أيضًا العديد من الميزات التي تسربت من منتجات Snapdragon المتميزة السابقة، إذ إن Snapdragon 480 هو:

المعالج الأول من سلسلة شرائح Snapdragon 4 المصنع وفقًا لتقنية 8 نانومتر.

المعالج الأول من سلسلة شرائح Snapdragon 4 الذي يدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 Plus.

المعالج الأول من سلسلة شرائح Snapdragon 4 الذي يدعم 120 إطارًا في الثانية بدقة + FHD.

المعالج الأول من سلسلة شرائح Snapdragon 4 الذي يقدم صورًا ثابتة بدقة 64 ميجابكسل.

المعالج الأول من سلسلة شرائح Snapdragon 4 الذي يمكنه التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو من ثلاث كاميرات في وقت واحد.

ومن المتوقع وصول الهواتف الأولى التي تضم Snapdragon 480 في الربع الأول من عام 2021.

ومن بين الشركات الكبرى التي من المتوقع أن تطلق هواتف مدعومة بالرقاقة الجديدة في الأشهر المقبلة Vivo و Oppo و Xiaomi و Motorola و Nokia.