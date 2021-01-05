شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 200 موظف بـ"جوجل" يشكلون نقابة عمالية بالولايات المتحدة.. والشركة سنتواصل معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أكثر من 200 موظف في Google في الولايات المتحدة بتشكيل نقابة عمالية، كما كتب القادة المنتخبون للنقابة في مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز نقلته رويترز.

وكتب رؤساء النقابات هنا أن "نقابة عمال الأبجدية" تهدف إلى ضمان عمل الموظفين بأجر عادل، دون خوف من سوء المعاملة أو الانتقام أو التمييز.

وتعرضت Google لانتقادات من هيئة تنظيم العمل الأمريكية، التي اتهمت الشركة باستجواب العديد من العمال الذين تم فصلهم بعد ذلك بسبب احتجاجهم على سياسات الشركة ومحاولة تنظيم نقابة، وقالت جوجل إنها واثقة من أنها تصرفت بشكل قانوني.

كتب قادة النقابات: "نبني على سنوات من الجهود المنظمة في Google لإنشاء هيكل رسمي للعمال"، مضيفين أن 226 موظفًا حتى الآن قد وقعوا بطاقات نقابية مع عمال الاتصالات في أمريكا.

قالت كارا سيلفرستين، مديرة عمليات الأفراد في Google، بأن موظفي الشركة بتمتعون بحماية حقوق العمل، وأنها ستتواصل بشكل مباشر مع جميع الموظفين كما تعمل دائما.