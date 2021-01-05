شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف قدمت فيسبوك وجوجل أكبر طفرة فى المراسلات المرئية؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يغير عام 2020 الطريقة التي يعيش بها البشر فحسب بسبب جائحة COVID-19، بل أيضًا الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع بعضهم البعض حيث ازدادت وتيرة ظهور التقنيات الجديدة التي تسهّل البقاء على اتصال، حيث حاولت الشركات التكيف مع النظام العالمي الجديد.

كانت Google و Facebook و Microsoft في طليعة زيادة الدردشة المرئية، حيث تحول المزيد والمزيد من الناس إلى التكنولوجيا ليس فقط للتواصل مع أحبائهم ، ولكن أيضًا للعمل عن بُعد وفقا لموقع "ارينافون".

أنتج Facebook Messenger و WhatsApp أكبر طفرات في المراسلة وتحميلات الصور والمشاركة الاجتماعية خلال ليلة رأس السنة الجديدة حتى قبل COVID-19، ومع ذلك، منذ العام الماضي كان غير معتاد، على أقل تقدير، فلا عجب أن المزيد من الناس قد استخدموا خدمات الشبكات الاجتماعية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

في رسم بياني نُشر في اليوم الأول من عام 2021 ، أعلن فيسبوك أن WhatsApp قد سجل رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق، حيث احتفل الناس باستخدام تطبيقاته: WhatsApp و Messenger و Instagram، تم إجراء أكثر من 1.4 مليار مكالمة صوتية ومرئية في ليلة رأس السنة 2020 على مستوى العالم، وهي أكثر المكالمات على الإطلاق في يوم واحد على WhatsApp.

بقدر ما يذهب برنامج Messenger ، كانت ليلة رأس السنة الجديدة 2020 هي أكبر يوم على الإطلاق لمكالمات الفيديو الجماعية لـ Messenger في الولايات المتحدة، مع ما يقرب من ضعف مكالمات الفيديو الجماعية في ليلة رأس السنة الجديدة مقارنة بمتوسط ​​اليوم.

أخيرًا، كان هناك أكثر من 55 مليون بث مباشر عبر Facebook وInstagram على مستوى العالم في NYE، وهو رقم مثير للإعجاب حتى بالنظر إلى الظروف.