شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح أحدث العاب "سبونج بوب" على اندرويد وios فى 21 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العديد من المطورين ألعاب "سبونج بوب" المحمولة في السنوات العديدة الماضية، سواء عبر أجهزة تشغيل تعمل من خلال أنظمة Android أو iOS، لمحبي اللعبة للاختيار من بينها، ومع ذلك، فإن لعبة "سبونج بوب" القادمة التي طورتها HandyGames هي منفذ للعبة تم إصدارها في الأصل على الكمبيوتر الشخصي في عام 2003 ، لذا فهي تمثل إطلاقًا أكبر من أي لعبة سابقة.

ووفقا لموقع "فون ارينا" فإن النسخة جديدة من اللعبة التي تم إطلاقها منذ 17 عامًا، وظهرت لأول مرة على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم في يونيو 2020، ستكون متاحة عبر أنظمة التشغيل الشهيرة.

وأضافت أنه إذا لم يكن للمستخدم فرصة للعب أحدث لعبة "سبونج بوب" تم إصدارها على جهاز الكمبيوتر، فسيتمكن من تشغيلها على هاتفه الذكي، حيث أعلنت "سبونج بوب" أن HandyGames SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated ستطلق اللعبة على "اندرويد" و"اي أو اس" في 21 يناير.

ولكن وفقا للتقرير فلن تكون هذه اللعبة مجانية، حيث سيتعين على مستخدمها دفع 9.99 دولارًا للعبة إذا كان يرغب في لعبها، بغض النظر عن الهاتف الذكي الذي يستخدمه سواء كان يعمل عبر نظام تشغيل اندرويد أو أي أو إس، ونصح التقرير مستخدمي اندرويد بالتسجيل مسبقا في متجر "جوجل بلاى".