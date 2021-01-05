شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 متصفحات يمكنك استبدال جوجل كروم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح متصفح جوجل كروم منتشر فى كل مكان - الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية - وهو إلى حد بعيد متصفح الإنترنت الأكثر استخدامًا فى العالم، حيث يستحوذ كروم على ما يقرب من 70% من حصة السوق قبل المتصفحات الأخرى، وعلى الرغم من شعبيته الواسعة، فإن كروم لا تشوبه شائبة ولديه نصيبه العادل من السلبيات أيضًا، وهناك جوانب تعمل فيها المتصفحات الأخرى بشكل أفضل من كروم، وإذا كنت تبحث عن استبدال متصفح جوجل بآخرين، فإليك بعض البدائل الجيدة، بحسب موقع gadgetsnow الهندى:

- متصفح Brave

متصفح مشابه جدًا لـكروم ولكنه يدعى أنه "أسرع بثلاث مرات من كروم، كما أنه يوفر خصوصية أفضل بشكل افتراضى من Firefox، ويستخدم بطارية أقل بنسبة 35٪ على الهاتف المحمول، حيث يعتمد Brave على محرك Chromium وله طابع يشبه كروم.

وهو يمتلك أداة مدمجة لحظر الإعلانات والتتبع، ويعنى استخدام Brave أنك لن ترى الكثير من الإعلانات على مواقع الويب وأن تتبع بياناتك لن يكون سهلاً.

- سفاري

إذا كنت تعمل فى نظام أبل البيئى، فلا تنظر إلى أبعد من Safari، إنه يعمل بشكل جيد للغاية عبر أجهزة أبل، وتكون مزامنة البيانات سلسة وتظل تركز بشدة على الخصوصية، وعلى جهاز Mac، يعد Safari أسرع نسبيًا من كروم ويظل آمنًا كما كان دائمًا، ومع macOS Big Sur، أضافت أبل ميزة تتبع تخبرك بمواقع الويب التى تتتبعك.

وهو يعد أسرع على أجهزة أبل، كما أنه أكثر أمانًا من حيث مشاركة أى نوع من بيانات المستخدم.

-Vivaldi

المتصفح متاح على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، تم إنشاء Vivaldi بواسطة مطورين عملوا على متصفح Opera، وهو يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف عند مزامنة البيانات بين متصفحات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، ويأتى أيضًا مع أداة لقطة شاشة مدمجة، والتى يمكن أن تكون مفيدة حقًا.

وهو يتيح المزيد من خيارات التخصيص ومزامنة البيانات بشكل أفضل.

- مايكروسوفت إيدج

انتقلت مايكروسوفت إلى Edge واستندت إلى Chromium، وكانت النتائج متصفح يشبه إلى حد كبير كروم وله ميزات مماثلة، وهو يتميز بأنه يستخدم موارد أقل - ذاكرة الوصول العشوائى بشكل أساسى - من متصفح جوجل.

- موزيلا فايرفوكس

كان Firefox موجودًا منذ فترة وهو ثالث أشهر متصفح فى العالم، وعلى مر السنين، قامت الشركة ببناء مجموعة جيدة بشكل معقول من الملحقات المفيدة، كما أنه أكثر توجهاً نحو الخصوصية من كروم وأسرع نسبيًا على الهاتف المحمول أيضًا.