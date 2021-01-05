تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لسماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Jeff Schick مقطع فيديو على منصة اليوتيوب يستعرض من خلاله فتح الصندوق لسماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds Pro قبل الإعلان الرسمي.

كشف مقطع الفيديو عن تصميم سماعة Galaxy Buds Pro الذي يتوافق مع مواصفات السماعة التي جاءت في التسريبات حتى الآن، حيث تدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 5 ساعات من التشغيل، أو 18 ساعة مع حافظة الشحن.

كما تدعم سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية معايير IPX7 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي بأدوات تحكم باللمس في الإطار الجانبي للسماعة، مع دعم التحكم في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم السماعة الشحن اللاسلكي.

ويضم محتوى الصندوق الخاص بسماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية وحدات السماعات مع حافظة الشحن وكابل USB-A إلى USB-C، مع مزيد من رؤوس السماعة المصممة من السيلكون، مع دليل المستخدم.

وتأتي سماعة Galaxy Buds Pro بتصميم أصغر حجماً من الإصدار السابق، وتضم الحافظة إضاءة LED لعرض مستوى الشحن، كما تدعم السماعة نمط يتيح للمستخدم خفض مستوى الموسيقى عند بدء التحدث بشكل تلقائي.

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