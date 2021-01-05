شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب طفرة المراهنات على الإنترنت.. رفض الاستحواذ على شركة قمار بـ11مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت شركة المقامرة Entain Plc محاولة استحواذ بقيمة 8.1 مليار جنيه إسترليني (11.1 مليار دولار) من MGM Resorts International ، قائلة إن العرض يقلل من قيمة المشغل الذي يستفيد من طفرة المراهنات عبر الإنترنت.

وتم الإعلان عن العرض الأخير، الذي من شأنه أن يمنح مشغل كازينو لاس فيجاس وصولًا أوسع إلى أسواق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، من قبل Entain المدرجة في لندن في بيان يوم الاثنين، ويتصدر عرضًا نقديًا سابقًا تم تقديمه في أواخر العام الماضي، وفقا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.

و Entain وراء مجموعة من مواقع المقامرة عبر الإنترنت، بما في ذلك Ladbrokes Coral و Bwin ، والتي أصبحت جذابة بشكل متزايد بعد أن أقرت الولايات المتحدة المراهنات الرياضية في عام 2018.

وتتولى شركة Caesars Entertainment Inc العملاقة للكازينو ومقرها لاس فيجاس إدارة شركة William Hill Plc في المملكة المتحدة، بينما تقوم شركة Flutter Entertainment Plc ، ومقرها دبلن، بزيادة حصتها في شركة المراهنات الأمريكية FanDuel وأكملت العام الماضي صفقة لصالح Stars Group Inc.