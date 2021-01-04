شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لتجديد شامل لنظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة مايكروسوفت لـ"تجديد شامل لنظام ويندوز" مصمم للإشارة إلى مستخدمي نظام التشغيل بأن "Windows هو BACK"، هذا وفقًا لقائمة الوظائف التي نشرتها مايكروسوفت مؤخرًا، للإعلان عن دور هندسة البرمجيات في فريق تجارب مستخدمي "ويندوز كور".

ووفقا لموقع thevege فقد أزالت مايكروسوفت الإشارات الخاصة بالتجديد البصري الشامل"، بعد أن اكتشفت العديد ممن يحتاجون لقائمة وظائف ويندوز.

كما وعدت مايكروسوفت بإصلاحات بصرية لنظام التشغيل Windows 10 لسنوات، بفضل نظام Fluent Design الخاص بها، في حين تشير الشائعات إلى أن الشركة تخطط لتغييرات كبيرة في واجهة المستخدم لنظام التشغيل Windows والتي ستظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وأبلغ Windows Central ، الذي يحمل الاسم الرمزي Sun Valley ، عن تغييرات واجهة المستخدم في أكتوبر الماضي، حيث تخطط مايكروسوفت لإصلاح قائمة ابدأ، ومستكشف الملفات، والتطبيقات المدمجة في Windows 10 لتحديثها وجعل واجهة المستخدم أكثر اتساقًا.

وستتضمن بعض تغييرات واجهة المستخدم أيضًا تحديثات لشرائح التمرير والأزرار وعناصر التحكم الموجودة في جميع أنحاء ويندوز والتطبيقات التي تعمل على نظام التشغيل.

كما تعمل Microsoft أيضًا على تحسين تجربة وضع الجهاز اللوحى، لاسيما كيفية تبديل الأجهزة مثل خط سيرفيس للشركة بين استخدام الماوس / لوحة التتبع والتفاعلات القائمة على اللمس.

وتعمل مايكروسوفت على تحسين اتساق واجهة المستخدم الخاصة بها عبر ويندوز في السنوات الأخيرة، وسيتم العثور على الكثير من ذلك في Windows 10x.

وكانت الشركة قد طرحت رموز Windows 10 الجديدة منذ ما يقرب من عام، تليها بعض التعديلات الطفيفة على قائمة Start بعد بضعة أشهر.

ويأتي كل هذا العمل في الوقت الذي أشارت فيه مايكروسوفت إلى اهتمام متجدد بـ Windows.

وكان قد تم إجراء بعض التغييرات الإضافية في واجهة مستخدم Windows 10 في العام الماضي، بعد قفزة في استخدام Windows بسبب الوباء، يبدو أن Microsoft قد تكون أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لمنح نظام التشغيل الخاص بها تلميع واجهة المستخدم الذي كان يعد به لسنوات.