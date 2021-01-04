شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيزنيس إنسايدر: مؤسس على بابا مفقود منذ الإجراءات الصارمة التى شنتها الصين على شركاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع ياهو فاينانس أن الملياردير الصيني جاك ما"، مؤسس "على بابا" و Ant Group ، مشتبه به في عداد المفقودين، حيث لم يظهر رجل الأعمال البالغ من العمر 56 عامًا علنًا منذ أكثر من شهرين ، وفقًا للتقرير.

وبحسب موقع "businessinsider" الأمريكى، فكان "ما" في دائرة الضوء مؤخرًا حيث شنت الصين حملة على إمبراطوريته التجارية، وفي أواخر ديسمبر، بدأ المنظمون الصينيون تحقيقا لمكافحة الاحتكار في "على بابا" ، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في البلاد والتي يشير البعض إليها باسم "أمازون الصين".

وفي نوفمبر الماضى، أدخلت الصين سلسلة من اللوائح الجديدة التي أوقفت "ما" كان يمكن أن يكون الاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة ما fintech ، Ant Group، فيما جاءت القواعد الجديدة بعد أسابيع من انتقاد "ما" للنظام المالي الصيني في مؤتمر في شنغهاي في أكتوبر.

وفي المؤتمر، ورد أن "ما" رفض اللوائح المالية العالمية التي تستخدمها الصين باعتبارها "نادي كبار السن" وقال: "لا يمكننا استخدام أساليب الأمس لتنظيم المستقبل"، فيما أخبر بلير سيلفربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل الديون الناشئة كابيتال كاتي كاناليس بيزنس إنسايدر في نوفمبر أن اللوائح الجديدة تم إدخالها "حتى تتمكن الحكومة من تأكيد تفوقها على جاك ما".

واستقال "ما" من منصبه كرئيس لشركة علي بابا في عام 2019، وحتى وقت قريب، كان "ما" أغنى رجل في الصين بثروة وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، ومع ذلك، فإن صافي ثروة "ما" قد تعرض لضربات بلغت 12 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين حيث شددت الصين القواعد الخاصة بصناعة التكنولوجيا المالية، واليوم ، تبلغ ثروة "ما" 50.6 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في الصين ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.