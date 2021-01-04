ساعة ذكية جديدة من ريلمي.. تقوم بدور طبيبك الخاص

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ريلمي الصينية ، عن إطلاق أحدث إصدارتها من الساعات الذكية realme Watch S في مصر، والتي تعد جزء مهم من إستراتيجية إنترنت الأشياء.

ويعد الطرح الجديد خطوة جديدة تؤكد بها ريلمي سعيها لتنفيذ إستراتيجيتها وأهدافها التوسعية في طرح أكثر من 100 منتج إلكتروني تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الخاصة بالشركة وهي ربط عدة أجهزة عن بُعد لسهولة تشغيلها دون فتح الهاتف الذكي بما تعرف الاستراتيجية ب1+4+N بحيث يمكن للمستخدم إدارة جميع هذه الأجهزة والتحكم فيها من هاتفه الذكي.

ساعة realme الذكية realme Watch S تحمل شعار “أذكى طول الوقت” بشاشة لمس ملونة سريعة الاستجابة ذات سطوع تلقائي تتغير حسب مستوى الإضاءة في المكان حتى وإن كان في ضوء الشمس الساطع،.

وتأتي الشاشة بقياس 3.3 سم (1.3 بوصة) بدقة 360 * 360 بكسل (278 بكسل لكل بوصة) بما يوفر تأثيرًا بصريًا أكثر وضوحاً، بالإضافة لطبقة حماية “كورينج جوريلا” 2.5D Corning Gorilla ، مع إطار من الألمونيوم ، وأكثر من 100 وجه للساعة لتوفير أشكال عصرية للساعة عبر OTA سيتم إضافتهم لاحقًا.

رعاية طبية كاملة

لا يتوقف دور ساعة realme Watch Sعند معرفة التوقيت بل يصل الأمر لحد قيامها بدور طبيبك الخاص، حيث تعمل على مراقبة معدل ضربات القلب لحظة بلحظة، وكذلك مراقبة مستوى الأكسجين في الدم، والذي يتطلب للكشف عنه معدات طبية ، غير أنه مع ساعة realme Watch S، أصبح يمكن مراقبة الأكسجين في الدم في أي وقت.

كما تقوم الساعة بتنبيهك حال ارتفاع أو انخفاض أي منهما، بما يضمن مراقبة حالتك الصحية باستمرار، ومراقبة الخطوات، والتذكير بعدم الحركة، ومراقبة النوم وغيرها، بالاضافة لــ 16 وضعا مختلفا لمتابعة الأنشطة الرياضية.

مميزات ذكية

ويمكن لساعةrealme Watch S أن تعمل لمدة 15 يومًا متصلة، بفضل بطاريتها الكبيرة ذات سعة 390 mAh،والتي يمكن شحنها بنسبة 100٪ خلال ساعتين فقط عن طريق قاعدة الشحن المغناطيسية، كما يمكنها التعامل مع جميع الإشعارات الخاصة بمختلف التطبيقات الموجودة على الهاتف، وعرض جميع المكالمات والرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيقات الجهات الخارجية، كما يمكن توصيلها بالعديد مع الهواتف الذكية من realme.

ويمكن لـ realme Watch S إلغاء قفل الهاتف تلقائيًا عند الاقتراب، وهو أمر مريح وسريع، خاصة في ظل الظروف الحالية وارتداء أغلب المواطنين لكمامة الوجه في هذه الأيام، بالإضافة لقدرتها على تشغيل وإيقاف الموسيقي عن بُعد في الهاتف ، كما تدعم الكاميرا عن بُعد، بحيث يمكنك التقاط صور لنفسك حتى عندما تكون بمفردك، فضلا عن ميزة رفض المكالمات عند الاتصال بالهاتف الذكي المقترن بالساعة.

مكونات تصنيع فائقة الجودة

وتأتي realme Watch S بمكونات تصنيع عالية الجودة فالجسم مصنوع من سبائك الألومنيوم 6063 بقوة عالية وكثافة منخفضة، مما يجعلها قوية وخفيفة الوزن، فيما يأتي حزام الساعة من مادة السيليكون السائل المتين خفيف الوزن وصديق البشرة. ويتوفر باللون الاسود