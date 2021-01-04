شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير..عملة "بتكوين" تستمر فى تحطيم الأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الارتفاع المحموم في سعر Bitcoin إلى إبهار وول ستريت كما لم يحدث من قبل حيث تستمر الأسعار في تحطيم أرقام قياسية جديدة.

وبدأت العملة الرقمية العام الجديد بالارتفاع فوق 34000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 40٪ منذ 24 ديسمبر، وخلف هذا الارتفاع المذهل حمى المضاربة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على أساس الاعتقاد بأن تظهر العملات المشفرة كفئة أصول سائدة ويمكن أن تكون بمثابة مخزن للقيمة وفقا لبلومبرج.

كما هو الحال دائمًا في عالم التشفير، من الصعب تحديد السبب المباشر لأحدث تقدم في Bitcoin، ولكن سواء كنت ترى أنه أحدث علامة على الاهتمام المؤسسي أو FOMO نقيًا وبسيطًا، فإن الهوس يزداد صعوبة بالنسبة للتيار السائد.

يشير المؤمنون بعملة البيتكوين إلى قيود العرض في السوق والطباعة المتفشية للأموال من قبل البنوك المركزية كمحركات رئيسية للسرد الصعودي، يقول آخرون إن العملات المشفرة هي فقاعة في طور التكوين وعلامة أخرى على أن المجازفة المجنونة قد استحوذت على الأسواق العالمية.

قال لويس جاف، الشريك المؤسس لـ Gavekal Research: "يبدو أن أسهم ناسداك الساخنة، وألعاب الإنترنت الصينية، والتكنولوجيات الحيوية الواعدة تبدو فجأة مملة مقارنةً بالأحداث الجارية في مجال العملات المشفرة".

يشير المؤمنون بعملة البيتكوين إلى قيود العرض في السوق والطباعة المتفشية للأموال من قبل البنوك المركزية كمحركات رئيسية للسرد الصعودي. يقول آخرون إن العملات المشفرة هي فقاعة في طور التكوين وعلامة أخرى على أن المجازفة المجنونة قد استحوذت على الأسواق العالمية.

ويوم الاثنين، انخفض البيتكوين بنسبة 7.5% إلى 31،087 دولارًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا في لندن، شهد الرمز الرقمي بعضًا من أفضل المكاسب يومي السبت والأحد، والتي يقول المحللون إنها سمة مميزة لنشاط التجزئة القوي، لم تكن عطلة نهاية الأسبوع هذه استثناءً، حيث أضافت الأسعار 15% على مدار اليومين.

بعد عام شهد ظهور مستثمري Robinhood كقوة سوق قوية، يتساءل البعض عما إذا كان بإمكان صغار المتداولين الخروج من أسهم التكنولوجيا والانخراط في المضاربة بالعملات المشفرة.

وقال جيف: "يجب أن يأتي نمو القيمة السوقية لبيتكوين على حساب شخص ما"، "هل سيبدأ الدولار الهامشي للبيع بالتجزئة في التخلي عن أعزاء Robinhood لعام 2020 والتحول بدلاً من ذلك إلى سوق التشفير الصاخب؟"

وقال بول هيكي من Bespoke Investment Group إن ضعف الدولار قد يلعب أيضًا دورًا في صعود البيتكوين الغاضب، وقال: "آخر مرة شهد فيها الدولار تراجعا أكبر خلال ستة أشهر كانت في النصف الثاني من عام 2017"، "هذا أيضًا هو نفس الوقت الذي بدأت فيه عملة البيتكوين في التحول إلى الاتجاه السائد."

ويتوسع الارتفاع أيضًا ليشمل العملات المشفرة الأخرى، ارتفع إيثر بما يصل إلى 22% يوم الإثنين إلى 1163 دولارًا بعد تقدم بنسبة 30% يوم الأحد.

قال فيجاي أيار، رئيس تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة: "يحدث هذا التناوب عادةً عندما يكون لدى Bitcoin ارتفاع كبير ويحول المستثمرون الأرباح" إلى عملات رقمية أخرى.