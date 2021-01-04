تكنولوجيا: أول مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف GALAXY NOTE 21 ULTRA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع LetsGoDigital مقطع فيديو يستعرض من خلاله تصميم ثلاثي الأبعاد لهاتف سامسونج القادم GALAXY NOTE 21 ULTRA.

تستعد العملاق الكوري للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف Galaxy S21، بينما تخطط سامسونج لإطلاق سلسلة Note 21 في خريف هذا العام، واليوم كشفت التسريبات عن التصميم المتوقع لأعلى إصدار من سلسلة Note والذي يعرف بهاتف GALAXY NOTE 21 ULTRA.

ولقد صمم النموذج ثلاثي الأبعاد لهاتف GALAXY NOTE 21 ULTRA عبر المصمم “Giuseppe Spinelli”، حيث ابتكر التصميم وفقاً للتسريبات التي إستعرضت سابقاً مواصفات هذا الإصدار.

ومن المفرر وفقاً لما جاء من تسريبات أن يضم هاتف GALAXY NOTE 21 ULTRA شاشة AMOLED بحجم 6.9 إنش، وتدعم جودة عرض QHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 Hz.

وتستمر شركة سامسونج في دعم هاتفها القادم GALAXY NOTE 21 ULTRA بتصميم معدني زجاجي في إطار الهاتف، لذا لن تتحول سامسونج في هذا الإصدار إلى إستخدام البلاستيك.

أيضاً يأتي الهاتف كما هو متوقع بقلم stylus، والذي يأتي هذا العام بتقنية جديدة تدعم الشحن التلقائي، كما تقدم سامسونج هاتف GALAXY NOTE 21 ULTRA بتحسينات في الكاميرة الأمامية، التي تأتي وفقاً للتسريبات بدقة 40 ميجا بيكسل.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 888 في سوق الولايات المتحدة وكوريا، بينما ينطلق للأسواق الأخرى برقاقة Exynos 2100،

المصدر

اعلان





