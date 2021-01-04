تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 480 بدقة تصنيع 8 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 480 التي تتميز بدقة تصنيع 8 نانومتر، والذي يدعم شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120hz.

انطلق اليوم رسمياً أحد إصدارات كوالكوم من رقاقات المعالج المتوسطة Snapdragon 480، والذي يأتي بميزة دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 Plus، و شبكات Wi-Fi 6، مع رقاقة مودم Snapdragon X51 5G بنظام RF.

أيضاً يدعم معالج Snapdragon 480 شاشة بجودة عرض FHD Plus، مع معدل تحديث 120hz، أيضاً تضم وحدة المعالجة أنوية Kryo 460، مع كرت شاشة Adreno 619.

كما يأتي معالج Snapdragon 480 بتحسينات بنسبة 100% في وحدة المعالجة وكرت الشاشة، إلى جانب تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي بنسبة 70% مقارنة برقاقة Snapdragon 460.

وتدعم رقاقة المعالج تقنية البلوتوث 5.1، مع صوتيات متقدمة عبر تقنية كوالكوم FastConnect 6200 ودعم تردد L1 و L5، ومن المقرر أن ينطلق المعالج لدعم الهواتف المتوسطة التي تنطلق في بداية 2021 حيث تدعم هواتف كلاً من وان بلس، وHMD، وOppo.

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