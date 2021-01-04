شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات البث من جوجل كروم على التلفزيون لعرض مقاطع الفيديو ومواقع الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تعلم أن هناك طرقًا متعددة للإرسال من هاتفك إلى التلفزيون، ولكن ما قد لا تعرفه هو أنه يمكنك الإرسال من جهاز كمبيوتر إلى جهاز التلفزيون أيضًا، إذا كنت تستخدم جوجل كروم، فيمكنك إرسال مواقع الويب من المتصفح إلى أي جهاز بث تقريبًا، وكل ما عليك فعله هو استخدام قائمة "Cast"، والتي يمكنك العثور عليها في قائمة "kebab" ثلاثية النقاط في كروم.

ولكن ما لم تكن تستخدم Google Chromecast، لا يمكنك بث أي صفحة ويب؛ وتقبل معظم الأجهزة مواقع الفيديو فقط مثل YouTube و Netflix. ومع ذلك، ويمكن لجهاز Chromecast إرسال أي موقع ويب تقريبًا إلى التلفزيون الخاص بك ، بالإضافة إلى ملفات معينة.

وستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن هاتفك أو جهاز الكمبيوتر (أيًا كان الجهاز الذي ترسل منه) متصل بنفس شبكة الواى فاى مثل جهاز البث الخاص بك، وإليك كيفية البث من جوجل كروم إلى جهاز التلفزيون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح جوجل كروم، وتوجه إلى الصفحة التي تريد إرسالها إلى التلفزيون، وفي الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك، اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط.

2. من القائمة ، حدد "إرسال".

3. ستظهر قائمة جديدة، حيث سينفذ جوجل كروم شبكة الواى فاى الخاصة بك بحثًا عن الأجهزة التي يمكنه الاتصال بها في غضون لحظات قليلة، ومن المفترض أن تظهر أجهزتك، وإذا لم تظهر، فحاول إعادة تشغيل جهاز البث والمتصفح الخاص بك.

4. في الجزء السفلي من هذه القائمة، توجد قائمة منسدلة صغيرة باسم "المصادر"، اضغط فوق هذا لاختيار ما تريد إرساله:

• اختر "Cast tab" لإرسال علامة التبويب التي تتواجد بها حاليًا فقط، وهذا ما يجب أن تختاره لمعظم أجهزة البث.

• اختر "إرسال سطح المكتب" لمشاركة شاشتك على التلفزيون، ويمكن فقط لأجهزة Chromecast القيام بذلك.

• اختر "إرسال ملف" لإرسال أي ملف قمت بحفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

5. بمجرد أن تقرر ما تريد إرساله، حدد جهاز البث من القائمة، وفي غضون لحظات قليلة، من المفترض أن يظهر المحتوى على شاشة التلفزيون، وإذا كان الجهاز الذي تريده يقول "المصدر غير مدعوم" تحته، فهذا يعني أنه لا يمكنه بث ما تحاول إرساله إليه.