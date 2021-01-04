شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تطلب استرداد أموالك علىPlayStation في 10خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا اتخذت قرار استراد أموالك التي دفعتها مسبقا في لعبة أو إضافات أو اشتراكات، وتأكدت من كونك مؤهلا لهذا الاسترداد، فيمكنك ببساطة التعرف على خطوات القيام بذلك، وفقا لما ذكره موقع "business insider":

1. سجل الدخول إلى حساب PlayStation، أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بالتسجيل للحصول على حساب جديد.

2. ابدأ مربع الدردشة، وانتظر حتى يبدأ الروبوت في سلسلة من الأسئلة التي تساعد في بدء عملية استرداد الأموال.

3. حدد "طلب استرداد".

4. اختر "أنا جاهز" لبدء عملية استرداد الأموال.

5. عند سؤالك عما إذا كنت صاحب الحساب، اضغط فوق "نعم، أنا".

• ملاحظة: يجب أن يكون مصدر الدفع لديك، أو قم بطلب معرف الدعم الخاص بك والعودة إلى الدردشة عندما يكون جاهز.

6. حدد نوع الدفع المستخدم عند إجراء الشراء، واختر سبب طلب استرداد الأموال.

7. سيتم سؤالك الآن عما إذا تم استخدام العناصر التي تم شراؤها أو تنزيلها، إذا كانت إجابتك "نعم"، فلا يمكن استرداد الأموال لأنها تتعارض مع سياسة الإلغاء.

8. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم سؤالك عما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها استرداد الأموال، متبوعًا بسؤال حول سبب طلب استرداد المبلغ السابق.

9. سيسأل السؤال النهائي عن المدة التي مرت منذ تاريخ الشراء.

• ملاحظة: إذا كنت لا تتذكر تاريخ الشراء، فيمكنك العثور عليه في سجل المعاملات بحسابك.

10. سيتم تزويدك بمعرف الدعم الخاص بك، ومن ثم يتم منحك خيار الاتصال بوكيل مباشر.