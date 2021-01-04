تكنولوجيا: هواوي تعتمد شاحن جديد بقدرة 135W في 3C في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة هواوي إصدار جديد من وحدات الشحن المميزة بتقنية الشحن السريع وبقدرة 135W في وكالة 3C الصينية.

أطلقت بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية وحدات شحن مميزة بقدرة 100W خلال عام 2020 الماضي، وبحلول 2021 تتجه الشركات لإطلاق ترقية جديدة في تقنية الشحن السريع.

رصدت تقنية الشحن السريع الجديدة من هواوي وكالة 3C الصينية بنموذج رقم HW-200675CP0، وقدرة 135W، كما تكشف التسريبات عن دعم الشاحن لمعايير 5V/3A، وحتى 20V/6.75A.

ولقد قدمت هواوي للأسواق تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge في شاحن بقدرة 66W، لذا ستدعم التقنية الجديدة المميزة بقدرة 135W العملاق الصيني لمواكبة تقنية الشحن السريع بقدرة 120W التي قدمت من شاومي وiQOO خلال الفترة الماضية.

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