تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن سوارة OnePlus Band الذكية المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بلس إعلان تشويقي جديد لسوارتها الذكية المرتقبة OnePlus Band، حيث تنطلق السوارة الذكية قريباً لمنافسة إصدارات شاومي.

لم يكشف إعلان وان بلس التشويقي عن الكثير من التفاصيل حول سوارة OnePlus Band الذكية القادمة من الشركة، إلا أن تسريبات مصورة جاءت عبر صفحة Ishan Agarwal وأيضاً صفحة Mukul Sharma إستعرضت مواصفات السوارة الذكية كاملة.

ومن المقرر أن تنطلق سوارة OnePlus Band الذكية بشاشة AMOLED ملونة بحجم 1.1 إنش، كما تدعم عدد 13 نمط رياضي، وتدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

أياً من المقرر أن تدعم سوارة OnePlus Band الذكية تعقب حالة المستخدم أثناء النوم على مدار 24 ساعة وحتى 7 أيام، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم مع مستشعر SpO2، وتشير التوقعات إلى أن سوارة OnePlus Band الذكية تنطلق بسعر 34 دولار، على أن تنطلق رسمياً في 11 من يناير الجاري.

يذكر أن الصور المسربة أكدت على أن سوارة OnePlus Band الذكية تأتي بسوارة معصم مصممة من السيلكون، مع ثلاثة من الألوان التي تشمل الأزرق، والرمادي وأيضاً الأسود.

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