تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M02s في 7 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق خلال أيام حدث جديد للعملاق الكوري لكشف النقاب عن هاتف Galaxy M02s، حيث أكدت سامسونج من خلال إعلان تشويقي على خططها للإعلان عن الهاتف في 7 من يناير.

تستعد سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتفها المتوسطة Galaxy M، حيث تقدم الشركة هاتف Galaxy M02s يوم 7 من يناير بسعة كبيرة للبطارية ومستوى تسعير معقول.

ولقد كشفت صفحة الهاتف الرسمية على موقع Amazon في الهند عن مواصفات هاتف Galaxy M02s وموعد إصدار الهاتف، حيث يأتي هذا الإصدار بسعر أقل من 140 دولار، مع سعة بطارية 5000 mAh.

كما يتميز هاتف Galaxy M02s بحجم شاشة 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon، حيث تشير التوقعات إلى أن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار Snapdragon 450 أو Snapdragon 460، كما يتميز بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام.

أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Galaxy M02s سعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، وقد كشف مقطع فيديو تشويقي قصير عن إعدادات ثلاثية في هذا الإصدار، ومكبر صوتي في الجزء السفلي مع منفذ USB-C.

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