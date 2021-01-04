شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تساهم التكنولوجيا فى ممارسة الرياضة وسط وباء كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت التكنولوجيا دورا مهما منذ بداية وباء كورونا، خاصة مع إغلاق الصالات الرياضية لأبوابها، حيث وجد الكثيرون صعوبة في ممارسة الرياضة في مستواهم الطبيعي، ولكن ظهرت عدة أدوات وتطبيقات وألعاب وخدمات لممارسة التمارين الرياضية مع الحفاظ على السلامة، والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "the verge".

وساعدت ساعة أبل في حساب النقاط الحيوية لديك، وكذلك التعامل مع خطواتك السريعة داخل الشقة وحساب النشاط البدنى الذى تقم به.

كما أن خدمة Apple Fitness + أولاً، هي خدمة تمرين جديدة، يتمكن مستخدمو ساعة أبل من خلالها من اختيار التدريبات على غرار الاستوديو على أجهزة iPhone وiPad وApple TV الخاصة بهم من أجل 10 أنواع مختلفة من التدريبات عبر مجموعة من الفترات، بما في ذلك التدريب الفاصل عالي الكثافة (HIIT) والقوة واليوجا، والرقص، والأساسية، وركوب الدراجات، والمشي (للجري والمشي).

وبالانتقال إلى إشعارات اللياقة، ستسمح الميزة للمستخدمين بمشاهدة مستوى اللياقة البدنية للقلب في تطبيق Health على أيفون، وتلقي إشعار على ساعة أبل إذا كانت تقع ضمن النطاق المنخفض.

كما أن ألعاب الواقع الافتراضي كانت أيضا بمثابة منصة لممارسة الرياضة، وكأنك في الخارج، وبالنسبة إلى لعبة Nintendo التي توفر بالفعل تمرينًا، كانت Ring Fit Adventure، التي تدرج في مستويات الصعوبة.

كما كانت مقاطع فيديو التمارين الرياضية على يوتيوب بديل جيد عن صالات الألعاب الرياضية.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل كان هناك أيضا تطبيق Fitbod ، الذي يتتبع تمارينك ويبني مجموعات بناءً على مجموعات العضلات الجديدة.

كما لعب انستجرام دورا خاصا في هذا الشأن، حيث إنه لطالما شارك مدربو اللياقة البدنية بعض المحتوى على انستجرام، حيث إن إغلاق الصالات الرياضية واستوديوهات اللياقة البدنية جلب ثروة من التدريبات الموجهة المجانية إلى التطبيق.