شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسيكون تجرى محادثات للاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري شركة Foxconn Technology Group ، الموردة لشركة Apple Inc محادثات للاستثمار في شركة Byton Ltd الصينية للسيارات الكهربائية الناشئة، في صفقة يمكن أن تمثل رهانًا كبيرًا من قبل iPhone على أعمال صناعة السيارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر وفقا لما نقلته بلومبرج.

وتخطط شركة فوكسيكون لاستثمار حوالي 200 مليون دولار وتهدف الشركة إلى بدء الإنتاج الضخم لـ Byton M-Byte بحلول الربع الأول من عام 2022، حسبما أكدت مصادر، وقال الناس إن الإعلان عن الاتفاقية قد يأتي يوم الاثنين.

وحال حدوث الصفقة ستمثل شريان حياة لبيتون، التي تكافح لإنتاج أول سيارة لها بعد أن كشفت عن سيارتها النموذجية M-Byte منذ عدة سنوات.

وقال شخص آخر إن شركة Foxconn ، ومقرها تايوان، تتحدث أيضًا إلى صانعي السيارات الكهربائية الصينيين الآخرين بشأن التعاون المحتمل.

ولم يصدر رد فوري من ممثلو Foxconn على التقرير، كما رفضت بايتون التعليق أيضا.

وتضخ شركات التكنولوجيا الأموال بشكل متزايد في تطوير سيارات الجيل التالي، بما في ذلك السيارات الكهربائية بالكامل والتقنيات الذكية التي تتوافق معها مثل القيادة الذاتية وأنظمة الاتصال من سيارة إلى سيارة.

وFoxconn هي الشريك الوحيد الأكثر أهمية في الإنتاج لشركة Apple ، والتي يقال إنها تفكر في تطوير سيارة ذاتية القيادة خاصة بها، تسعى فوكسكون أيضًا إلى تنويع الأعمال التي تعتمد على عملاق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة في نصف إيراداتها.