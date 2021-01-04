هكذا تحصل على تطبيق Google Camera في أي هاتف أندرويد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 05:08 مساءً - يحظى مستخدمو هواتف “بيكسل” بكاميرا رائعة للغاية وذلك عبر تطبيق (Google Camera)الذي يقدم إمكانيات هائلة في التصوير.

والجدير بالذكر أن غوغل لم تمنح هذا التطبيق لجميع هواتف أندرويد الأخرى في متجر جوجل بلاي. إلا أنه يمكنك الحصول عليه وتثبيته في هاتفك عن طريق ملف (APK).

ما هو تطبيق Google Camera؟

هو تطبيق كاميرا طورته شركة جوجل، وظهر لأول مرة في عام 2014 مع إطلاق أول هاتف يحمل العلامة التجارية (Pixel) من جوجل، ونتيجة للميزات التي يقدمها اشتهرت هواتف (Pixel) بأنها من أفضل الهواتف الذكية فيما يتعلق بقوة الكاميرا وجودة الصور.

حيث يقوم التطبيق بالاستفادة من نظام التشغيل أندرويد، من خلال استبدال التطبيق المدمج في الكاميرا، ومن ثم يتيح لك الاستفادة من العديد من الميزات المتقدمة، مما يؤدي بشكل ملحوظ إلى الحصول على صور ذات جودة عالية جدًا.

ما الذي يجعل التطبيق جيدًا لهذه الدرجة؟

يحتوي تطبيق (Google Camera) على العديد من الميزات التي تساعد في تحسين جودة الصور، مع خيارات إضافية لالتقاط الصور ومعالجتها، ومن ضمن هذه الميزات:

الحركة البطيئة Slow Motion: باستخدام هذه الميزة، يمكنك تسجيل مقطع فيديو بمعدل 120 أو 240 إطارًا في الثانية.

الصور المتحركة Motion Photos: تتيح لك هذه الميزة التقاط صورة مع مقطع فيديو مدته ثلاث ثوانٍ ودمجهم بملف واحد للحصول على صورة متحركة في النهاية.

تركيز العدسة Lens Blur: صُممت هذه الميزة بشكل أساسي لالتقاط الصور الشخصية (Selfie) حيث يؤدي إلى تعتيم الخلفية، والتأكيد على الكائن في الصورة وتحسينهما.

ميزة +HDR: عند التقاط سلسلة من الصور، تقلل هذه الميزة من ضبابية الصورة، وتزيد النطاق الديناميكي، حيث يأخذ التطبيق الصورة الأكثر حدة من مجموعة الصور الملتقطة، ويعززها خوارزميًا عن طريق معالجة كل بكسل، وبشكل عام تعمل ميزة (+HDR) على تحسين الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة أكثر من غيرها.

Smart Burst: باستخدام هذه الميزة، سيتمكن تطبيق (Google Camera) في الهاتف من التقاط حوالي عشر صور في الثانية عن طريق الضغط مطولًا على زر التصوير، وبعد ذلك سيختار التطبيق تلقائيًا أفضل صورة من المجموعة.

تثبيت الفيديو Video Stabilization: تتيح هذه الميزة في التطبيق معالجة مقاطع الفيديو لإزالة عيوب الالتقاط وتصحيح التركيز، نتيجةً لذلك، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو سلسة ومبهجة يمكن مشاركتها مباشرة بدون الحاجة إلى تحريرها أولًا.

بانوراما Panorama: تتيح لك هذه الميزة في تطبيق (Google Camera) التقاط صور بانورامية رأسيًا وأفقيًا بزاوية 360 درجة.

كيفية تثبيت تطبيق Google Camera في هاتفك؟

قبل البدء يجب عليك أولًا تثبيت تطبيق (Camera2 API) وهو متاح مجانًا في جوجل بلاي، حيث يتيح لك هذا الملف معرفة هل هاتفك يدعم تطبيق (Google Camera) أم لا.

بعد تثبيت التطبيق السابق، اتبع الخطوات التالية لتثبيت تطبيق (Google Camera):

في متصفح الويب في حاسوبك، انتقل إلى الموقع xda-developers عبر هذا الرابط.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من المتصفح.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (البحث في الصفحة) Find in page، أو يمكنك الضغط على زر (Ctrl+F) في لوحة المفاتيح.

في مربع البحث بالأسفل، اكتب طراز هاتفك.

بعد العثور على طراز هاتفك، اضغط على رابط تنزيل ملف APK بجواره في الجهة اليمني.

بعد تنزيل ملف APK الخاص بتطبيق (Google Camera) في هاتفك، قم بتثبيته في هاتفك كما تفعل مع أي تطبيق، وستكون جاهزًا للاستفادة من إمكانيات التطبيق عن طريق التقاط صور عالية الجودة بكاميرا الهاتف.

ملاحظة: يجب عليك السماح بتفعيل خيار (تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة) installed App from Unknown Sources في إعدادات هاتفك حتى تتمكن من تثبيت التطبيق.