شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون "تجريبي" قابل للطي من أبل يجتاز اختبار المتانة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير سابقة أن شركة أبل تعمل على تطوير هاتف قابل للطي، حيث كانت تختبر متانة آلية الطي في مصنع Foxconn في Shenzhen ، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها في عام 2022 على أقرب تقدير، حيث أوضحت أحدث تقارير أن نموذجان أوليان من أجهزة آيفون القابلة للطي اجتازا الاختبارات الداخلية للتأكد من المتانة، وذلك وفقًا لموقع إيكونوميك ديلي نيوز التايواني.

وبحسب التقرير فتقوم شركة آبل بتطوير جهازين جديدين، أحدهما نموذج بشاشة مزدوجة، باستثناء الطراز القابل للطي، والآخر نموذج به قمة وجزء سفلي مجوف ذو تصميم صدفي على غرار هاتفى Galaxy Z Flip و Moto RAZR.

وفي الوقت الحاضر، يتم اختبار هذين الجهازين في مصنع Foxconn في Shenzhen، وذلك ليس لأنها هواتف محمولة غير مكتملة، ولكنها تستخدم لاختبار متانة المفصلة القابلة للطي، وبالنسبة للنموذج الذي يطوي لأعلى ولأسفل، فقد يكون نموذج شاشة قابل للطي ومجهز بالفعل بلوحة شاشة OLED مرنة من سامسونج، ومن المتوقع أنه بعد الاختبار، ستقوم أبل بتقييم النموذجين واختيار أحدهما والتخلي عن الأخر.

وبالنسبة إلى موعد إطلاق طراز أبل القابل للطي، فلا يزال من السابق لأوانه القول لأن أبل لم تحدد بعد الجدول الزمني لتطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي، ولكن السوق تتكهن عمومًا بأن ذلك سيكون قريبًا من نهاية عام 2022 ، أو حتى عام 2023.

ووفقًا لاستراتيجية أبل السابقة، لن تكون أبل أبدًا أول من يطلق تقنية جديدة، لكنها ستضمن أفضل أداء لها بمجرد إطلاقها.