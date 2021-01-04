شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: قطاع تكنولوجيا المعلومات لن يعود إلى مكانته بالكامل خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن عودة شركات تكنولوجيا المعلومات إلى مكانتها ستكون تدريجية في عام 2021 دون أي تغيير محسوس بحلول نهاية مارس، حيث أوضحت دراسة استقصائية أجرتها Hyderabad Software Enterprises Association (HYSEA) ، وهي الهيئة الرئيسية لشركات IT وITeS بالهند، أن العودة إلى المكتب (RTO) ستبلغ ذروتها في نهاية عام 2021 ولن تصل إلى 100٪.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن 60% من الشركات تخطط لتشغيل أقل من 20 % من قوتها العاملة من المكاتب بحلول نهاية مارس 2021، ولكن ستكون هناك زيادة كبيرة بنسبة 40% في أعداد العمل من المكتب (من يعملون من المكاتب) بحلول نهاية يونيو، أما ما يقرب من 75% من الشركات الكبيرة والكبيرة جدًا تخطط فقط من 0 إلى 9% من الموظفين للعمل من المكاتب بحلول نهاية مارس.

وبحلول يونيو 2021 ، من المرجح أن تلمس نسبة من يعملون من المكاتب 20 %وفي حالات قليلة، من المتوقع أن تلمس من يعملون من المكاتب 30%، وبحلول ديسمبر 2021 ، ستكون النسبة المئوية المحتملة لـمن يعملون من المكاتب للشركات الكبيرة والكبيرة جدًا من 50 إلى 70%.

ويخطط أكثر من 55٪ من الصناعة لزيادة نسب من يعملون من المكاتب إلى أكثر من 70٪ بحلول ديسمبر 2021 ، مع تخطيط أكثر من 39٪ للزيادة إلى أكثر من 90٪ ممن يعملون من المكاتب، وقالت HYSEA ، وهي هيئة رئيسية مسجلة تضم أكثر من 300 عضو يمثلون صناعة IT / ITES في الهند، لم يرد أحد بالقول إن 100 % ممن يعملون من المكاتب سيعود.

ونظرًا لأن العديد من الشركات الكبيرة قد أفادت بأن نسبة كبيرة من موظفيها يعملون من خارج الأماكن الأصلية، فإن العودة إلى المكاتب ستصبح أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت نظرًا للهجرة العكسية التي يجب أن تحدث بأعداد كبيرة، وفقًا لتقرير المسح، فيما أفادت أكثر من 50 % من الشركات أن أكثر من 25 % من القوى العاملة في عدد من المدن حول العالم أنهم يعملون من خارج المدن التى قتع بها الشركة، في حين أن 25 % من الشركات لديها أكثر من 50 % من القوى العاملة لديها تعمل من خارج المدينة.

وأفادت أكثر من 50% من الشركات الكبيرة والكبيرة جدًا أن 25% أو أكثر من موظفيها يعملون من خارج المدينة، وفي بعض الحالات ، يكون أكثر من 50% من الموظفين.

وقالت بعض الشركات الكبيرة جدًا إن متطلبات العميل ستدفعها إلى زيادة من يعملون من المكاتب في عام 2021، وقالت معظم الشركات الأخرى إن توافر اللقاح وزيادة الثقة في إدارة الحوادث في مكان العمل سيكونان الأسباب، وهذه هي بشكل أساسي مراكز داخلية عالمية (GICs).

وقالت ما يقرب من 29 % من الشركات الكبيرة والكبيرة جدًا (LVL) إن العودة إلى المكتب، عند تنفيذها، ستكون إلزامية، كما هو متوقع، قال العديد بما يتماشى مع السياسات العالمية، إنه سيكون طوعياً، ويشمل المجيبون جميع قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تدعم تكنولوجيا المعلومات.