أبل تقرر الاحتفاظ بتطبيق “أمفيتامين” الذي يروج للمخدرات في متجرها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 03:15 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية عن قرارها الاحتفاظ بتطبيق ”أمفيتامين“ في متجر التطبيقات الخاص بها ”آب ستور“، رغم أنه ينتهك إرشادات المتجر، حسب ما صرحت به الشركة في وقت سابق.

وقال موقع buissness insider إن شركة ”أبل“ هددت مطوري التطبيق بإزالته من على متجرها، لأنه لم يعد يتماشى مع سياستها الجديدة لوضع التطبيقات، وأن التطبيق من خلال اسمه Amphetamine يحرض على تعاطي المخدرات (مخدر الأمفيتامين).

وكان مطور التطبيق ذكر أن الشركة الأمريكية أبلغته أن أمامه أسبوعين لإزالة جميع الإشارات إلى كلمة (Amphetamine) وإزالة حبوب منع الحمل من الرمز، وأنه إذا فشل في القيام بذلك فإنها ستزيل التطبيق من متجر التطبيقات في 12 يناير/ كانون الثاني.

لكن ”أبل“ عدلت عن قرارها السابق، وأعلنت أن التطبيق سيكون قادرا على مواكبة الاسم والشعار الحاليين، رغم إثارته للجدل بسبب الرمزية التي يشير إليها.

وقال المطور وليام جستافسون إن ”أبل“ تواصلت معه لإبلاغه بقرارها السماح للتطبيق بالبقاء في متجرها.

ويتميز التطبيق بأن أيقونته تشتمل على شاشة كمبيوتر وحبة صفراء كارتونية قد تشير إلى حبوب منع الحمل، فضلا عن أن اسم التطبيق له ارتباط بالمخدر المعروف.

ونقل جوستافسون عن شركة أبل قولها في وقت سابق، إن الأمفيتامين ”يبدو أنه يروج للاستخدام غير المناسب للمواد الخاضعة للرقابة، على وجه التحديد“، موضحة أن ”اسم التطبيق ورمزه يتضمنان إشارات إلى المواد الخاضعة للرقابة والحبوب“.

وأكد جوستافسون في رده على شركة ”أبل“ أن ”أمفيتامين لا يشجع على استخدام العقاقير المحظورة، لأن الأمفيتامين دواء قانوني موصوف في الولايات المتحدة، كما أشار إلى أنه من الناحية الموضوعية، فإن كلمة أمفيتامين وهي اسم التطبيق لا تشجع على تناول الأمفيتامين بشكل غير مسؤول أو غير قانوني أو بشكل ترفيهي“.

ويمنع التطبيق المثير للجدل بسبب الرمزية التي يشير إليها، أجهزة (Mac) من الدخول في وضع السكون.