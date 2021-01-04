تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 7 من يناير للإعلان الرسمي عن هاتف Realme V15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Realme V15 أو الذي عرف حتى الآن بهاتف Realme Koi في حدث رسمي يعقد في 7 من يناير، ولقد رصد الهاتف في قوائم JD.com إستعداداً للإعلان الرسمي.

تستعد Realme خلال أيام للإعلان الرسمي عن هاتف Realme V15 الذي شغل بعض التسريبات مؤخراً برمز Realme Koi، ولقد ظهرت صور رسمية للهاتف تكشف عن لون متدرج مميز في الجهة الخلفية يحاكي شروق الشمس.



ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن دعم هاتف Realme V15 لإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي، كما تؤكد الصور الرسمية على أن الهاتف يأتي بمستشعر في ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Realme V15 يأتي بشاشة OLED مع مستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة، أيضاً رصد الهاتف في قوائم بعض من منافذ البيع في السوق الصيني والتي تشمل JD.com، و Tmall، وSuning.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في حدث الشركة الرسمي خلال أيام.

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