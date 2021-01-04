فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار يناير 4, 2021 49 تسريب صور الS Pen و الغلاف الرسمي مع حافظة للقلم قبيل الكشف الرسمي عن أجهزة #GalaxyS21 في 14 يناير ✍️ موقع WinFuture قام بنشر الصور المسربة مع تأكيد بأن القلم سيكلف حوالي 50$ وسيتوفر كإكسسوار اختياري لأجهزة #GalaxyS21Ultra

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