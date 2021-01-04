شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتراجع عن إزالة تطبيق Mac المثير للجدل من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا الكثيرون من تطبيق بمتجر آبل غير متسق لسياساتها على متاجر التطبيقات الخاصة بها، وهذا الاتهام بسبب خلاف جديد مع مطور، حيث تراجعت آبل هذا الأسبوع عن تهديداتها السابقة بإزالة تطبيق مشهور من Mac App Store بسبب اسمه المثير للجدل وفقا لموقع "ديجيتال تريند".

وفي بداية الأسبوع، اتصلت آبل بمطور تطبيق Mac الشهير Amphetamine ليقول إن التطبيق انتهك إرشادات متجر التطبيقات، ويعمل التطبيق على منع أجهزة ماكنتوش من الدخول في وضع السكون، وقالت شركة آبل إنه بسبب اسمه على وجه الخصوص، ينتهك التطبيق التوجيه 1.4.3، الذي ينص على ما يلي: "التطبيقات التي تشجع على استهلاك التبغ ومنتجات السجائر الإلكترونية، أو المخدرات غير المشروعة، أو الإفراط في كميات الكحول غير مسموح بها في متجر التطبيقات".

وأضافت بأنه سيتم رفض التطبيقات التي تشجع القاصرين على استهلاك أي من هذه المواد، لا يُسمح بتسهيل بيع الماريجوانا أو التبغ أو المواد الخاضعة للرقابة (باستثناء الصيدليات المرخصة) ".

وقال المطور William Gustafson في منشور على GitHub إنه يعتقد أن التطبيق لا ينتهك الإرشادات، لأن التطبيق لا يروج لاستخدام العقاقير المحظورة، وأشار إلى أنه يمكن للأطباء أن يصفوا الأمفيتامينات بشكل قانوني وأنه "لا يوجد شيء غير مشروع أو خطأ بطبيعته في الاستخدام القانوني للأمفيتامينات الموصوفة".

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Amphetamine كان متاحًا في App Store منذ عام 2014 وكان تطبيقًا شائعًا وبارزًا خلال تلك الفترة ، وقررت Apple للتو اتخاذ إجراءات ضده.

ومع ذلك، بعد نداء من المطور ودعم العديد من مستخدمي Mac ، قررت Apple أنها لن تزيل Amphetamine من متجر التطبيقات، نشر Gustafson ملاحظة على تويتر يقول فيها إنه تحدث مع آبل عبر مكالمة هاتفية وأن الشركة قبلت التطبيق وستسمح له بالبقاء على App Store.